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MSI анонсировала платы серий MEG, MPG и PRO на чипсетах AMD X670E и X670 для процессоров Ryzen 7000

Компания MSI в рамках выставки Computex 2022 представила материнские платы MEG X670E Godlike, MEG X670E Ace, MPG X670E Carbon WIFI и PRO X670-P WIFI. Первые три построены на флагманском чипсете AMD X670E, модель Pro базируется на наборе системной логики AMD X670. Новинки предназначены для грядущих процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael), подробнее о которых можно узнать из предыдущей заметки.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Все новые платы MSI предлагают поддержку четырёх модулей памяти DDR5. За исключением модели PRO X670-P WIFI новинки также предлагают поддержку стандарта PCIe 5.0 для графических ускорителей. У модели Pro поддержка стандарта PCIe 5.0 заявлена только для твердотельных NVMe-накопителей формата M.2. Также следует отметить оснащение плат сетевыми контроллерами с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 6E.

MSI MEG X670E Ace

MSI MEG X670E Ace

Модели MEG X670E Godlike и MEG X670E Ace выполнены в форм-факторе E-ATX. Первая получила 24+2-фазную подсистему питания (VRM), вторая оснащена 22+2-фазной VRM. Модели MPG X670E Carbon WIFI и PRO X670-P WIFI выполнены в форм-факторе ATX и получили 18+2- и 14+2-фазные подсистемы питания соответственно. При этом каждая новинка оснащена двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания процессора.

Плата MEG X670E Godlike получила три разъёма PCIe 5.0 x16 и четыре разъёма M.2 для твердотельных NVMe-накопителей: один стандарта PCIe 5.0 x4, три других — PCIe 4.0 x4. Кроме того, предлагается наличие восьми портов SATA (6 Гбит/с). В общей сложности новинка может обеспечить 19 портов USB: три USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), восемь USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и четыре USB 2.0. Заявлено наличие двух сетевых контроллеров, один обеспечивает скорость проводного соединения до 10 Гбит/с, второй — до 2,5 Гбит/с. В отличие от остальных представленных моделей, MEG X670E Godlike не имеет внешних видеоинтерфейсов.

Модель MEG X670E Ace также получила три слота PCIe 5.0 x16 и четыре разъёма M.2 для твердотельных NVMe-накопителей, один PCIe 5.0 x4 и три PCIe 4.0 x4. Плата имеет шесть портов SATA (6 Гбит/с) и обеспечивает до 17 портов USB: три USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), десять USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и четыре USB 2.0. Поддержка проводной сети у новинки обеспечивается одним 2,5-гигагбитным контроллером. Кроме того, плата предлагает разъём USB Type-C с поддержкой альтернативного режима работы DisplayPort 2.0.

MSI MPG X670E Carbon WIFI

MSI MPG X670E Carbon WIFI

Модель MPG X670E Carbon WIFI оборудована двумя слотами PCIe 5.0 x16 и одним PCIe 4.0 x16. Коннекторов M.2 у платы четыре: два PCIe 5.0 x4 и два PCIe 4.0 x4. Новинка имеет 19 портов USB: один USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), восемь USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и шесть USB 2.0.

За поддержку проводной сети отвечает 2,5-гигабитный контроллер. Также заявлено по одному видеоинтерфейсу HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и DisplayPort 2.0 (силами USB Type-C).

MSI PRO X670-P WIFI

MSI PRO X670-P WIFI

Модель PRO X670-P WIFI может заинтересовать создателей цифрового контента, а также корпоративных пользователей. Однако для построения игровой системы она тоже подойдёт. Она получила три слота PCIe 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x1. Заявлены один разъём M.2 PCIe 5.0 x4, три M.2 PCIe 4.0 x4, а также шесть портов SATA (6 Гбит/с). Новинка получила 17 портов USB: один USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), восемь USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и четыре USB 2.0.

Плата оборудована 2,5-гигабитным сетевым контроллером и аналогичным модели MPG X670E Carbon WIFI набором внешних видеоинтерфейсов.

Все представленные платы MSI поступят в продажу осенью этого года, вместе с релизом процессоров AMD Ryzen 7000. Более точную информацию о дате выхода, а также стоимость новинок производитель не указал.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: msi, материнские платы, amd x670, amd x670e, ryzen 7000
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