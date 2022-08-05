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Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) прокомментировало появившуюся в интернете информацию о возможном ужесточении требований к разработчикам, претендующим на внесение их продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Источник изображений: pixabay.com

Источник изображений: pixabay.com

Сообщалось, что Минцифры якобы может скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юридическим или физическим лицам более чем на 50 %. Порог, как утверждалось, мог быть доведён до 90 %. Однако в ведомстве эти сведения опровергают.

«Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90 % акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается. Более того, ранее министерство озвучивало предложения по снижению порога участия российских акционеров ниже 50%. Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Появившуюся в интернете информацию Минцифры называет попыткой недобросовестных участников рынка искусственно ограничить конкуренцию. Это вредно как для пользователей (рядовых потребителей и бизнес-заказчиков), так и для отрасли информационных технологий в целом.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: программное обеспечение, реестр отечественного по, реестр, софт, россия
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