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Apple может отказаться от 3,5-мм разъёма для наушников в iPad начального уровня

Apple постепенно избавила от 3,5-мм разъёма для наушников всю линейку iPhone и прочти все модели iPad за исключением версии начального уровня. Возможно, вскоре падёт и последний бастион: на новых рендерах устройство лишено классического интерфейса — изображение опубликовал ресурс MySmartPrice.

Источник изображений: mysmartprice.com

Источник изображений: mysmartprice.com

Как утверждает MySmartPrice, рендеры были получены от производителя аксессуаров, который готовит кейсы для iPad 10-го поколения. Внешний вид устройства в последние годы значительных изменений не претерпевал: в 2017 году немного увеличилась диагональ экрана, от поколения к поколению прогрессировала техническая часть. Похоже, настал черёд кардинальных перемен: передняя и задняя грани станут плоскими, как и многие другие устройства в фирменной линейке. Впрочем, и безоговорочно доверять неофициальным источникам тоже не стоит.

На изображении различима традиционная для бюджетной версии кнопка на лицевой панели, а значит, верхняя и нижняя рамки останутся такими же большими, как и сейчас. Сообщается, что экран станет крупнее, чем у актуальной 10,2-дюймовой модели, а модуль основной камеры будет выполнен в стилистике iPhone X. Наконец, на нижней грани отмечен порт USB-C, завершая переход на него всей линейки iPad. И несколько смущает квартет динамиков на корпусе устройства — ранее такая роскошь присутствовала только на топовом iPad Pro, и было бы удивительно, если бы модель начального уровня получила звук лучше, чем на iPad Air и Mini.

Наконец, стоит отметить, что базовый iPad широко используется в образовательных учреждениях в ряде стран, и родители с педагогами едва ли порадуются, когда не смогут подключать к планшетам недорогие наушники. Возможно, им Apple, как и прежде, предложит переходники. Анонс устройства нового поколения ожидается уже этой осенью.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, ipad, рендер
apple, ipad, рендер
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