Предприятия тайваньских компаний на территории Китая столкнулись с трудностями в получении импортных товаров

На уходящей неделе спикер американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) посетила Тайвань, вызвав тем самым крайнее недовольство считающего остров частью своей территории политического руководства КНР. Тайваньские компании, располагающие предприятиями на территории материкового Китая, вскоре столкнулись с трудностями в получении импортируемых товаров.

Как поясняет Nikkei Asian Review, формальным предлогом для задержки товарных партий, поступающих в КНР с Тайваня для дальнейшего использования на территории страны, стала проверка на предмет упоминания «Китайской Республики» или «Тайваня» на упаковках и в сопроводительной документации к этим грузам. Поскольку власти КНР считают Тайвань частью территории страны, любые упоминания географической и административной обособленности острова ими не допускаются. Если в поставляемых на территорию КНР товарах подобное несоответствие будет обнаружено, вся партия будет задержана таможенными органами страны.

По данным источника, с подобным противодействием уже столкнулась компания Pegatron Technology, у которой действует предприятие на территории Сучжоу. Здесь производятся различные электронные изделия для американских компаний типа Microsoft и Tesla, а комплектующие поступают, помимо прочего, с Тайваня. Власти КНР усилили контроль за поступающими из-за рубежа на это предприятие товарами, обещая задерживать продукцию, которая в качестве страны происхождения упоминает Тайвань или Китайскую Республику.

Самое интересное, что подобные ограничения действуют уже не первый год, но следить за их соблюдением власти КНР начинают только в периоды обострения противоречий с Тайванем. В случае с Pegatron ситуация была усугублена появлением в прессе фотографий с деловой встречи Нэнси Пелоси с представителями тайваньских компаний. Помимо руководства TSMC, на фото был замечен и вице-президент Pegatron Джейсон Чень (Jason Chen). Шанхайское предприятие Pegatron, которое выпускает iPhone, пока работает в нормальном режиме, как сообщили осведомлённые источники.