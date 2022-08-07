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Решение Intel наделить флагманские процессоры более скромной упаковкой говорит о близости анонса преемников

База данных PCN на сайте компании Intel давно не выступала в роли источника интересных новостей, поскольку именно она обычно позволяет узнать, что те или иные модели снимаются с производства. На этой неделе Intel косвенно намекнула, что преемники скоро появятся не только у процессора Core i9-12900K, но и гораздо более зрелого и дорогого Core i9-10980XE.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Последний был представлен ещё в конце 2019 года, а его потенциальным правопреемником принято считать гипотетическую модель семейства Sapphire Rapids-X для рабочих станций, которая сможет работать в связке с набором системной логики Intel W790. По стечению обстоятельств, о существовании последнего Intel тоже напомнила недавно и подтвердила его функциональное назначение.

Суть же описываемых новыми уведомлениями Intel изменений сводится к тому, что процессоры Core i9-10980XE и Core i9-12900K отказываются от своих привычных коробок в пользу более компактных, а последний получает ещё и менее «праздничную», если так можно выразиться, упаковку. В результате нововведений первый из процессоров переезжает с 4 сентября текущего года в коробку с размерами 116 × 44 × 101 мм вместо прежних 138 × 138 × 61 мм. Казалось бы, мелочь, но все эти дополнительные миллиметры здорово скрадывают объём при отгрузке и хранении процессоров в крупных партиях, поэтому более компактная упаковка на деле обеспечивает экономию в логистике.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Процессоры Core i9-12900K не только уменьшат размеры упаковки с 164 × 130 × 139 мм до тех же 116 × 44 × 101 мм, но и упростят её содержимое, поскольку данной модели скоро предстоит утратить статус первоначального флагмана актуального семейства. Подобные метаморфозы происходят с упаковкой старших процессоров в семействе примерно за месяц или два до выхода преемников, поэтому данными преобразованиями Intel невольно посылает сигнал о близости анонса процессоров семейства Raptor Lake. Традиция выделять комплектацию коробочных версий старшей модели была заложена ещё при предыдущем руководстве Intel, и началось всё с причудливого додекаэдра, который был очень непрактичен в транспортировке и хранении. Примечательно, что в отношении процессора Core i9-12900KS подобные преобразования пока не описываются, поэтому он какое-то время продолжит оставаться в «парадной» упаковке.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий,
Теги: intel, процессоры, упаковка, core i9, cascade lake refresh
intel, процессоры, упаковка, core i9, cascade lake refresh
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