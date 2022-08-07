Тайваньский производитель чипов UMC демонстрирует рекордную выручку 10 месяцев подряд

Тайваньская компания UMC (United Microelectronics Corporation), производитель полупроводниковых изделий, отрапортовала о продолжающемся росте выручки: уже десятый месяц подряд показатели бьют рекорды.

Так, в июле доход UMC достиг NT$24,83 млрд, или приблизительно $828 млн. Выручка по итогам семи месяцев текущего года составила NT$160,31 млрд, что эквивалентно $5,35 млрд. Рост по сравнению с тем же периодом 2021-го — внушительные 37,75 %.

Если рассматривать первое полугодие 2022 года, то доход компании поднялся в годовом исчислении на 38,2 %, составив NT$135,48 млрд, или $4,52 млрд. Норма прибыли выросла на 16 процентных пунктов, достигнув 45 %.

Чистая прибыль за шесть месяцев зафиксирована на отметке NT$41,13 млрд ($1,37 млрд). По этому показателю рост составил 83,9 % по сравнению с первым полугодием 2021-го. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу — NT$3,35.

Не так давно UMC сообщала, что в текущем квартале её производственные мощности будут загружены по максимуму. Выручка компании растёт на фоне дефицита полупроводниковых микрочипов. Кроме того, улучшению финансовых показателей способствуют прочные партнёрские отношения с ведущими заказчиками.