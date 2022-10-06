Sega поработала над оптимизацией: разогнать Sonic Frontiers до 60 кадров/с смогут владельцы даже не самых мощных ПК

Фанатский микроблог Sonic Frontiers обратил внимание, что на Steam-странице одноимённого платформера с открытой структурой от Sega и Sonic Team появились окончательные системные требования.

Напомним, до недавнего времени на странице в сервисе Valve было указано, что для запуска Sonic Frontiers потребуется процессор Intel Core i7-3770 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт.

Окончательные системные требования Sonic Frontiers оказались более щадящими. По всей видимости, Sega поработала над оптимизацией игры — изначальная минимальная конфигурация была заметно завышена.

Как стало известно, теперь для запуска Sonic Frontiers на низких настройках в разрешении 720p при 30 кадрах/с хватит i5-3470 и GTX 660 на 2 Гбайт. Ненамного выше изначальных требований оказались и рекомендуемые.

Системные требования Sonic Frontiers представлены ниже:

Минимальные требования (разрешение 720p, низкие настройки графики, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 5 1400;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;

видеопамять: 2 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 11;

место на диске: 30 Гбайт;

дополнительно: процессор с поддержкой AVX и SSE4.

Рекомендуемые требования (1080p, высокие настройки, 60 кадров/с)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: 11;

место на диске: 30 Гбайт;

дополнительно: процессор с поддержкой AVX и SSE4.

Напомним, по сюжету Соник с Тейлзом и Эми отправляется на поиски недостающих Изумрудов Хаоса, но после экскурсии по киберпространству оказывается на древнем архипелаге Звездопада, состоящем из пяти обширных островов.

Релиз Sonic Frontiers ожидается 8 ноября текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали, но из-за введённых ограничений в России они недоступны.