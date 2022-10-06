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Google представила нейросеть, которая генерирует HD-видео по текстовому описанию

Google рассказала о системе искусственного интеллекта Imagen Video, которая генерирует видео высокого разрешения (1280×768 пикселей, 24 кадра в секунду) по текстовому описанию. Однако из опасения, что модель будет генерировать неприемлемый контент, компания пока решила воздержаться от публикации исходных кодов проекта.

Источник изображения: imagen.research.google

Источник изображения: imagen.research.google

В описании (PDF) решения Google отметила, что Imagen Video способна работать в заданной стилистике, имитируя, к примеру, манеры известных художников, создавать вращающиеся 3D-объекты с сохранением их формы или изображать текст в различных анимационных жанрах. Основу технологии составил «каскад» моделей, которые на основе текстового описания создают прототип ролика (16 кадров в разрешении 24×48 пикселей с частотой 3 кадра в секунду), который далее в несколько шагов преобразуется в видео высокого разрешения с более высокой частотой кадров. Конечное видео имеет длительность 5,3 секунды.

Представленные на сайте Imagen Video примеры включают и простые сцены вроде «Стекающего по стаканчику тающего фисташкового мороженого», и замысловатые сценарии, например, «Пролёт сквозь битву пиратских кораблей в бушующем океане». Изображения содержат очевидные артефакты, однако их детализация и плавность заметно выше, чем у существующих аналогов. Параллельно дебютировала ещё одна ИИ-модель от Google для генерации видео по текстовому описанию — Phenaki создаёт более длинные ролики.

В Google рассказали, что система Imagen Video была обучена на общедоступной базе LAION-400M, которая содержит «14 млн пар видео-текст и 60 млн пар картинка-текст». По версии компании, это «проблемные данные», и хотя специалисты попытались их отфильтровать, сохраняется вероятность, что модель будет генерировать неприемлемый контент, содержащий сцены деликатного характера, насилие, социальные стереотипы и культурные предубеждения. И «пока эти опасения не будут устранены», исходный код модели Imagen Video публиковать не станут.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, искусственный интеллект, нейросеть
google, искусственный интеллект, нейросеть
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