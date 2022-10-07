Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд

По данным информированных источников, переговоры между Илоном Маском и руководством Twitter по поводу сделки о поглощении социальной сети стоимостью $44 млрд частично зашли в тупик, так как миллиардер утверждает, что теперь всё зависит от получения банковского кредита на $13 млрд.

В письме, направленном юридической командой Маска в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщается, что предприниматель был готов заключить сделку по цене $54,20 за акцию на первоначальным условиях «в расчёте на получение финансирования за счёт заёмных средств».

Стороны продолжают вести переговоры с целью устранения оставшихся разногласий для завершения сделки. Ожидается, что, придя к согласию, они подадут ходатайство в суд, чтобы прекратить судебное разбирательство по иску, поданному Twitter после отказа Маска от сделки.

Источники сообщили, что Маск также пытается сохранить за собой право подать иск о мошенничестве в связи с тем, что руководство Twitter ввело в заблуждение его и других инвесторов относительно уровня спама и количества фейковых аккаунтов.

Согласно апрельской документации, семь банков во главе с Morgan Stanley должны были полностью покрыть кредитную часть финансирования. Банки вряд ли пойдут на отказ от своих обязательств, даже с целью избежать убытков, так как это негативно отразится на их репутации и может повредить их возможности заключать новые сделки с инвестиционными компаниями в будущем.

Как утверждает Bloomberg, сделка может быть закрыта настолько быстро, что банки должны будут сами профинансировать свои кредитные обязательства, хотя они изначально планировали продать большую часть долга Маска институциональным управляющим денежными средствами до закрытия сделки с Twitter.