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Нити и связи: Кодзима подтвердил первую актрису на роль в своей следующей игре и опубликовал тизер второй

Вслед за недавними намёками от японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) возглавляемая им студия Kojima Productions расшифровала загадочный тизер с выставки Tokyo Game Show 2022 (TGS 2022).

Источник изображения: Amazon Studios

Источник изображения: Amazon Studios

Напомним, в первый день TGS 2022 на сайте Kojima Productions появилась фотография девушки с затемнённым лицом и надписью «Кто я?» поверх. На днях Кодзима сообщил, что «ответ на вопрос "КТО" с TGS прозвучит на следующем "ГДЕ"».

Как заметил моддер и датамайнер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald), ответ ждал игроков на фестивале PAX Australia 2022. На стенде разработчиков был размещён портрет с новым вопросом — «Где я?» — и QR-кодом.

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Сканирование QR-кода переносит пользователя на страницу сайта Kojima Productions с разгадкой тайны девушки с затемнённым лицом. Ей и правда оказалась американская актриса Эль Фаннинг (Elle Fanning).

На финальной версии постера, помимо фотографии самой артистки, размещена надпись A Hideo Kojima Game x Elle Fanning. Другими словами, Фаннинг появится в следующей игре Кодзимы.

Нити — один из элементов концепции Death Stranding. Совпадение? (источник изображения: Kojima Productions)

Нити — один из элементов концепции Death Stranding. Совпадение? (источник изображения: Kojima Productions)

За свою карьеру 24-летняя Фаннинг сыграла в нескольких заметных фильмах, включая «Малефисенту» и «Неонового демона». Последний снял друг Кодзимы и Хартман из Death Stranding — режиссёр Николас Виндинг Рефн (Nicolas Winding Refn).

Вслед за раскрытием первой тайны Кодзима организовал ещё одну. У себя в микроблоге гейм-дизайнер опубликовал фотографию другой девушки с затемнённым лицом. Кто она, сообщество пока не разгадало.

Источник изображения: Twitter (Hideo Kojima)

Источник изображения: Twitter (Hideo Kojima)

В настоящее время Kojima Productions работает над совместной облачной игрой с Xbox (возможно, это хоррор Overdose) и, вероятно, продолжением Death Stranding. В одном из них или каком-то другом проекте появится Фаннинг, неясно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс,
Теги: kojima productions
kojima productions
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