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Почти половина населения Евросоюза подключится к 5G до 2025 года

Мобильные сети пятого поколения являются одним из основных драйверов экономического восстановления, «зелёного перехода» и цифровой трансформации ЕС. В рамках «Цифрового десятилетия» в Евросоюзе, проходящего под лозунгом «гигабит каждому, 5G везде», происходит важная трансформация — по прогнозам ассоциации GSMA, через несколько лет почти половина населения ЕС будет пользоваться 5G.

Источник изображения: Frederik Lipfert/unsplash.com

Источник изображения: Frederik Lipfert/unsplash.com

Так, по данным ассоциации, в 2021 году 86 % населения ЕС (474 млн человек) было подключено к мобильным сервисам. Ожидается, что к 2025 году этот показатель достигнет 480 млн человек. Ожидается и важное качественное изменение. По информации GSMA сегодня в Европе большинство стран уже пользуются сервисами 5G, сети соответствующего поколения запустили порядка 2/3 операторов в регионе. К 2025 году в Европе будет 311 млн 5G-подключений, уровень внедрения технологии связи нового поколения достигнет 44 %.

Впрочем, Европа не является лидером по этому критерию. Как сообщается в пресс-релизе GSMA, в этом отношении Евросоюз значительно отстаёт от Южной Кореи, Японии и США.

По данным ассоциации на 2022 год, в ЕС зарегистрировано 65 млн 5G-подключений, на долю 4G приходится 76 % подключений, всего в регионе насчитывается более 560 млн подключений с помощью смартфонов. В 2023 году уровень внедрения 5G достигнет 20 %, 3G — упадёт ниже 10 %, будет насчитываться 700 млн мобильных подключений всех типов. В 2024 году уровень внедрения 5G достигнет трети подключений, будет насчитываться более 580 подключенных смартфонов и 450 млн пользователей мобильного интернета.

Источник изображения: GSMA Intelligence

Источник изображения: GSMA Intelligence

Наконец, в 2025 году уровень внедрения 5G превысит 300 млн подключений, всего будет насчитываться 480 млн уникальных мобильных пользователей, а уровень внедрения 3G упадёт ниже 5 %. Именно в таком порядке изложены данные в докладе GSMA Intelligence, с текстом которого можно ознакомиться на сайте ассоциации.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации,
Теги: gsma, европа, ес, евросоюз, 5g
gsma, европа, ес, евросоюз, 5g
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