В этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy

В этом месяце, как ожидается, будет выполнен запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. В последний раз Falcon Heavy отправляли в космос более трёх лет назад. Первоначально новая миссия была запланирована на конец 2020 года, но по неизвестным причинам запуск несколько раз переносили.

Миссия USSF 44, относящаяся по классификации Космических сил США к секретным, намечена на 28 октября. Запуск Falcon Heavy будет выполнен со стартовой площадки 39-A Космического центра Кеннеди во Флориде.

«На борту этой миссии будет два полезных груза — более крупный неподтвержденный спутник и микроспутник под названием TETRA-1, — указано в заявлении Пентагона на одном из каналов на YouTube. — TETRA-1 является первым в серии прототипов геостационарных спутников, запущенных военными США, которые будут тестировать системные процедуры для будущих спутников».

В августе Космические силы США сертифицировали Falcon Heavy для запуска сверхсекретных спутников-шпионов. По всей видимости «неподтверждённый» космический аппарат, который будет отправлен в космос на борту Falcon Heavy, является спутником Национального разведывательного управления США.

С помощью Falcon Heavy можно доставить на низкую околоземную орбиту до 63,8 т полезного груза. На данным момент было выполнено всего три запуска, включая испытательный полёт, в котором в качестве полезной нагрузки использовали принадлежащий Илону Маску электрокар Tesla Roadster.

Точное время запуска Falcon Heavy пока не объявлено.