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В этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy

В этом месяце, как ожидается, будет выполнен запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. В последний раз Falcon Heavy отправляли в космос более трёх лет назад. Первоначально новая миссия была запланирована на конец 2020 года, но по неизвестным причинам запуск несколько раз переносили.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Миссия USSF 44, относящаяся по классификации Космических сил США к секретным, намечена на 28 октября. Запуск Falcon Heavy будет выполнен со стартовой площадки 39-A Космического центра Кеннеди во Флориде.

«На борту этой миссии будет два полезных груза — более крупный неподтвержденный спутник и микроспутник под названием TETRA-1, — указано в заявлении Пентагона на одном из каналов на YouTube. — TETRA-1 является первым в серии прототипов геостационарных спутников, запущенных военными США, которые будут тестировать системные процедуры для будущих спутников».

В августе Космические силы США сертифицировали Falcon Heavy для запуска сверхсекретных спутников-шпионов. По всей видимости «неподтверждённый» космический аппарат, который будет отправлен в космос на борту Falcon Heavy, является спутником Национального разведывательного управления США.

С помощью Falcon Heavy можно доставить на низкую околоземную орбиту до 63,8 т полезного груза. На данным момент было выполнено всего три запуска, включая испытательный полёт, в котором в качестве полезной нагрузки использовали принадлежащий Илону Маску электрокар Tesla Roadster.

Точное время запуска Falcon Heavy пока не объявлено.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, falcon heavy, ракета-носитель
spacex, falcon heavy, ракета-носитель
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