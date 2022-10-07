DLSS на страже FPS: разработчик Atomic Heart рассказал о Denuvo, оптимизации на консолях и продолжительности

Сооснователь и руководитель московской студии Mundfish Роберт Багратуни в интервью порталу «Игромания» поделился новыми подробностями горячо ожидаемого постапокалиптического боевика Atomic Heart.

Напомним, события Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР. В роли майора П-3 игрокам предстоит устранить последствия масштабной аварии и предотвратить утечку секретной информации, которая угрожает всему миру.

По словам Багратуни, на полное прохождение Atomic Heart можно с лёгкостью потратить 25 часов. Играть разработчик советует на высоком уровне сложности — именно под него настраивался баланс и боевая система.

Багратуни также допустил появление в Atomic Heart режима «Новая игра +» (после релиза) и мультиплеера/кооператива («чем чёрт не шутит»). А вот демоверсию авторы выпускать точно не собираются.

Что касается технической стороны вопроса, то Багратуни раскрыл целевые показатели консольных версий Atomic Heart:

PS4 и Xbox One — динамическое разрешение 1080p при 30 кадрах/с;

Xbox Series S — динамическое разрешение 1440p при 60 кадрах/с;

PS5 и Xbox Series X — динамическое разрешение 4K при 60 кадрах/с.

Команда очень довольна результатом работы над консольными версиями: «Даже скажу так: я очень горжусь тем, каких успехов команда добилась в отношении стабильности и производительности такой огромной и сложной игры».

Чтобы сделать Atomic Heart на ПК «доступной для широкой аудитории», Mundfish «приложила огромные усилия». В то же время проект получит защиту Denuvo, возможный негативный эффект от которой собираются нивелировать с помощью DLSS.

Кроме того, студия уделила неожиданно много (даже для себя) внимания саундтреку: «Мы смешали такое количество стилей, что всех и не припомнишь. Например, есть советская музыка в стиле Фонк. Есть, конечно, и "Миковщина". Просто навалом всего».

Помимо прочего, Багратуни обещает в Atomic Heart «более 60 различных хитовых композиций» советской эпохи, робота-зайца из «Ну, погоди!», а также свыше «200 отсылок и пасхалок».

Релиз Atomic Heart ожидается ближайшей зимой на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Торопиться с выпуском разработчики не собираются — качество для них превыше всего.