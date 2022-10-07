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DLSS на страже FPS: разработчик Atomic Heart рассказал о Denuvo, оптимизации на консолях и продолжительности

Сооснователь и руководитель московской студии Mundfish Роберт Багратуни в интервью порталу «Игромания» поделился новыми подробностями горячо ожидаемого постапокалиптического боевика Atomic Heart.

Источник изображений: Mundfish

Источник изображений: Mundfish

Напомним, события Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР. В роли майора П-3 игрокам предстоит устранить последствия масштабной аварии и предотвратить утечку секретной информации, которая угрожает всему миру.

По словам Багратуни, на полное прохождение Atomic Heart можно с лёгкостью потратить 25 часов. Играть разработчик советует на высоком уровне сложности — именно под него настраивался баланс и боевая система.

Багратуни также допустил появление в Atomic Heart режима «Новая игра +» (после релиза) и мультиплеера/кооператива («чем чёрт не шутит»). А вот демоверсию авторы выпускать точно не собираются.

Платиновый трофей Atomic Heart будет доступен только после прохождения игры на максимальной сложности

Платиновый трофей Atomic Heart будет доступен только после прохождения игры на максимальной сложности

Что касается технической стороны вопроса, то Багратуни раскрыл целевые показатели консольных версий Atomic Heart:

  • PS4 и Xbox One — динамическое разрешение 1080p при 30 кадрах/с;
  • Xbox Series S — динамическое разрешение 1440p при 60 кадрах/с;
  • PS5 и Xbox Series X — динамическое разрешение 4K при 60 кадрах/с.

Команда очень довольна результатом работы над консольными версиями: «Даже скажу так: я очень горжусь тем, каких успехов команда добилась в отношении стабильности и производительности такой огромной и сложной игры».

Чтобы сделать Atomic Heart на ПК «доступной для широкой аудитории», Mundfish «приложила огромные усилия». В то же время проект получит защиту Denuvo, возможный негативный эффект от которой собираются нивелировать с помощью DLSS.

Atomic Heart — игра высокотехнологичная, и графика у геймеров с продвинутым железом должна быть «выдающейся»

Atomic Heart — игра высокотехнологичная, и графика у геймеров с продвинутым железом должна быть «выдающейся»

Кроме того, студия уделила неожиданно много (даже для себя) внимания саундтреку: «Мы смешали такое количество стилей, что всех и не припомнишь. Например, есть советская музыка в стиле Фонк. Есть, конечно, и "Миковщина". Просто навалом всего».

Помимо прочего, Багратуни обещает в Atomic Heart «более 60 различных хитовых композиций» советской эпохи, робота-зайца из «Ну, погоди!», а также свыше «200 отсылок и пасхалок».

Релиз Atomic Heart ожидается ближайшей зимой на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Торопиться с выпуском разработчики не собираются — качество для них превыше всего.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: atomic heart, mundfish, экшен
atomic heart, mundfish, экшен
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