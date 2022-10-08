Немецкий авиаперевозчик запретил пассажирам самолётов использовать трекеры AirTag

Во время авиаперелётов багаж пассажиров нередко теряется, поэтому всё чаще для отслеживания его местоположения люди используют трекеры Apple AirTag. Однако национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa запретил пассажирам использовать трекинговые метки. Компания утверждает, что устройства вроде AirTag относятся к категории портативных электронных устройств, поэтому подпадают под действие правил перевозки опасных грузов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Напомним, трекинговые метки Apple AirTag выполнены в виде компактного брелока для ключей, который защищён от воды, имеет встроенный динамик и работает по беспроводной технологии Bluetooth LE. Трекер позволят отыскать любую вещь путём вывода её местоположения на карту. Устройство функционирует в паре с приложением «Локатор» для iOS. Смартфоны Apple с чипом U1 (впервые появился в iPhone 11) позволяют искать вещи с трекером AirTag с максимальной точностью.

В первую очередь запрет касается функции передачи сигнала трекерами. Она должна быть отключена во время полёта, аналогично тому, как правила регламентируют перевозку смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Фактически пассажиры всё ещё могут перевозить AirTag в своём багаже, но трекер должен быть выключен, что делает его бесполезным. Ни одна другая авиационная компания пока не выступила с аналогичным запретом.