Руководство Apple на квартальном отчётном мероприятии заявило, что Индия будет для компании регионом, на котором она сосредоточится в ближайшем будущем. В минувшем квартале выручка Apple в Индии достигла рекордных величин и выросла на двузначное количество процентов. Тим Кук (Tim Cook) назвал Индию «огромным волнующим рынком, который будет оставаться в числе важнейших приоритетов».

Генеральный директор Apple добавил: «Мы уделяем много внимания этому рынку. Я очень оптимистичен по отношению к Индии». В прошлом квартале компания достигла исторического рекорда по количеству проданных в Индии смартфонов, но представители Apple не стали уточнять конкретное значение этого параметра. Как отметил Тим Кук, даже проблемы со спросом на прочих рынках не помешали достичь подобных результатом на местном рынке.

Как ожидается, Apple собирается открыть в Индии свой первый фирменный магазин, причём эту информацию глава компании подтвердил на отчётной конференции дважды. В прошлом месяце индийские чиновники заявили, что Apple со временем хотела бы довести долю выпускаемых в этой стране iPhone до 25 % от общемировой производственной программы. В прошлом году производство актуальной модели iPhone 14 впервые было запущено в Индии с минимальной задержкой относительно Китая.

Как можно догадаться по комментариям представителей Apple относительно причин не очень удачных продаж iPhone в прошлом квартале, осенние события в китайском Чжэнчжоу не пошли на пользу бизнесу компании. «Сейчас мы достигли той точки, в которой объёмы производства достигли необходимых значений, и эта проблема уже позади», — прокомментировал ситуацию Тим Кук.

Он также добавил, что компания выпускает свои изделия повсеместно. Некоторые компоненты поступают из разных стран мира, и только iPhone собираются в трёх различных странах. «Так что мы будем продолжать эту оптимизацию с течением времени и менять в сторону улучшения», — пояснил глава Apple.