Как стало известно на этой неделе, в прошлом квартале Sony смогла реализовать 7,1 млн игровых консолей PlayStation 5, что для представленного два года назад устройства довольно успешный результат. Итоги квартала так вдохновили компанию, что она повысила годовой прогноз по количеству поставляемых PlayStation 5 с 18 до 19 млн штук. Это, в свою очередь, способствовало росту курса акций компании на 5 %.

По данным Bloomberg, так резко акции Sony не росли в цене на протяжении почти трёх предыдущих месяцев. Финансовый директор Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), которому предстоит возглавить Sony Group с апреля в статусе президента, пояснил, что условия способствуют росту объёмов производства PlayStation 5. В конце марта компания завершит очередной фискальный год, и за соответствующие 12 месяцев она рассчитывает выпустить 19 млн консолей этого поколения — на миллион больше, чем рассчитывала осенью прошлого года.

С 2020 года консоли этого поколения страдали от дефицита комплектующих, но теперь он влияет на объёмы производства во всё меньшей степени. Действительно, в первом и четвёртом кварталах фискального 2021 года, а также в первом квартале фискального 2022 года Sony продала примерно лишь по 2 млн консолей PlayStation 5, но в третьем квартале 2021 фискального года ей уже удалось продать почти 4 млн консолей. Через год объёмы поставок превысили 7,1 млн штук, и это может в равной степени говорить как о популярности данной игровой платформы, так и об улучшении ситуации с доступностью компонентов для их производства.

Акции Sony накануне выросли в цене более чем на 5 %, хотя подобной динамики не демонстрировали уже на протяжении почти трёх предыдущих месяцев.