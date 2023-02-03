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Apple нарастила заказы на Тайване, чтобы снизить зависимость от Китая

Apple, как и многие другие крупные технологические компании, продолжительное время в основном полагалась на китайских вендоров в производстве своих устройств. Однако прошлогодние проблемы с выпуском iPhone и снижение поставок, вызванные жёсткими ограничениями Китая из-за коронавируса, вынудили компанию изменить свою позицию.

Пытаясь уменьшить зависимость от Китая, Apple в настоящее время размещает часть заказов на сборку своих устройств за пределами Китая, также диверсифицируя поставщиков компонентов и теперь будет увеличивать заказы тайваньской компании AOET на поставку компонентов.

Как сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), AOET со второй половины текущего года начнёт поставки оптических модулей для камер планшетов iPad. Сейчас тайваньская компания является крупнейшим поставщиком оптических модулей для Mac. Аналитик полагает, что AOET «может пойти по стопам Sunny Optical», которая сначала поставляла детали для iPad, а затем получила заказы на поставку компонентов для iPhone.

Хотя самое главное, по мнению Минг-Чи Куо, заключается в том, что Apple намерена использовать тайваньскую компанию для дальнейшей реализации своего плана по снижению зависимости от китайских поставщиков в долгосрочной перспективе.

В декабре появились сообщения, что Apple впервые начала всерьёз рассматривать возможность производства iPad в Индии, где уже выпускают смартфоны iPhone. Несколько дней назад индийское подразделение компании Jabil начало выпускать компоненты для AirPods. Apple также переносит производство смарт-часов Apple Watch и ноутбуков MacBook во Вьетнам, а некоторые модели iPhone выпускают в Бразилии.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, apple ipad, планшет
apple, apple ipad, планшет
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