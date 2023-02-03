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Встроенная графика Radeon 780M оказалась до 22 % быстрее Radeon 680M в тестах 3DMark

Один из китайских обозревателей опубликовал результаты первых тестов производительности встроенной графики мобильных процессоров Ryzen 7000 на архитектуре RDNA 3. В испытаниях поучаствовал чип Ryzen 9 7940HS, относящийся к серии процессоров Phoenix Point и построенный с использованием 4-нм техпроцесса TSMC.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ryzen 9 7940HS представляет собой восьмиядерный 16-поточный процессор на архитектуре Zen 4, работающий на частоте до 5,2 ГГц. Чип оснащён встроенной графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками и рабочей частотой до 3 ГГц. У чипа заявлен динамический показатель TDP от 35 до 54 Вт.

Быстродействие встроенной графики проверялась синтетическим тестом 3DMark TimeSpy. Были опубликованы результаты двух проверок. В обоих случаях использовалась оперативная память DDR5-5600. В одном из тестов TDP процессора не ограничивался и составлял 54 Вт, во втором — показатель был ограничен до 25 Вт.

Ryzen 9 7940HS с Radeon 780M (TDP 54 Вт) и Ryzen 9 7940HS с Radeon 780M (TDP 25 Вт). Источник изображения: Bilibili

Ryzen 9 7940HS с Radeon 780M (TDP 54 Вт) и Ryzen 9 7940HS с Radeon 780M (TDP 25 Вт). Источник изображения: Bilibili

В ходе проверки графическое ядро Radeon 780M работало на частоте до 2,8 ГГц. При режиме работы процессора с ограниченным TDP до 25 Вт встроенная графика набрала 2486 баллов в тесте 3DMark TimeSpy. При уровне потребления в 54 Вт «встройка» показала результат в 2791 балл.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

По сравнению со встроенной графикой Radeon 680M (RDNA2) мобильных процессоров Rembrandt (Ryzen 6000), Radeon 780M оказалась от 8 до 22 % быстрее в зависимости от режима TDP.

Ryzen 9 7940HS (TDP 25 Вт). Источник изображения: Bilibili

Ryzen 9 7940HS (TDP 25 Вт). Источник изображения: Bilibili

Ryzen 9 7940HS (TDP 54 Вт). Источник изображения: Bilibili

Ryzen 9 7940HS (TDP 54 Вт). Источник изображения: Bilibili

AMD ранее сообщила, что ноутбуки с процессорами Ryzen 7000 из серии Phoenix Point появятся на полках магазинов в марте этого года.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 7040hs, процессоры, 3dmark, тест
ryzen 7040hs, процессоры, 3dmark, тест
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