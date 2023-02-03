Пессимистические отчёты IT-гигантов обуздали оптимизм инвесторов

В самом начале 2023 года на фондовых рынках США наметился было рост, локомотивом которого стали технологические гиганты. Однако финансовые отчёты Alphabet, Amazon и Apple поубавили оптимизм инвесторов, и те снова стали задаваться вопросами о влиянии макроэкономических факторов и процентных ставок на технологическую сферу, пишет Reuters.

Признаков восстановления потребительских расходов в Китае оказалось недостаточно: у Apple упали продажи, Amazon сражается с падением спроса, а рекламодатели Alphabet сократили расходы. После публикации финансовых результатов снижение продемонстрировали акции всех трёх компаний — от всех пока отчиталась Meta * , акции которой взлетели на 25 %, хотя и её доходы падают уже третий квартал подряд. В течение всего 2022 года акции крупнейших технологических компаний США демонстрировали снижение, не поспевая даже за индексом S&P 500, который и сам просел на 20 %.

В своих неудачах крупные игроки винили, в частности, Китай — Пекин, как считается, перестарался с пандемийными локдаунами и задушил продажи в потребительском сегменте. Но в наступившем году аналитики ожидают некоторого восстановления — с ними согласился и глава Apple Тим Кук (Tim Cook), приветствовавший открытие розничных магазинов в Китае. По сего словам, локдауны создали препятствия как для продаж, так и для производства, хотя ещё одним фактором он назвал неоправданно сильный доллар в сравнении с другими валютами. Ожидается, что в 2023 году будет снижаться и он.

Ещё одним неприятным симптомом стало снижение рынка цифровой рекламы: с сокращением бюджетов на маркетинг столкнулись Alphabet, Meta * и Snap — рекламодателей отпугнули инфляция и сохраняющиеся риски рецессии. Рекламная выручка Google упала на 3,6 %, Snapchat ожидает в текущем квартале её снижения на 10 %, а в Meta * сокращение выручки по данному направлению связали с тем, что экономить на продвижении начали компании из сферы финансовых услуг и технологий. Глава международного бизнеса Meta * Никола Мендельсон (Nicola Mendelsohn) уточнила, что в отношении американских рекламодателей пока сохраняется оптимизм, а вот Европа демонстрирует нестабильность.