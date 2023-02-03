Новые AirPods Max, HomePod mini и бюджетные AirPods SE выйдут только к концу 2024 года, если прогнозы верны

Известный эксперт по производственным цепочкам Apple, аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), заявил, что Apple намерена обновить семейства «акустических продуктов» во второй половине 2024 года. В частности, компания представит новую версию наушников AirPods Max, второе поколение колонок HomePod mini, а также недорогие AirPods SE.

Если массовое производство начнётся во второй половине 2024 года, то поставки продуктов — между концом 2024 года и первой половиной 2025 года. С учётом того, что HomePod второго поколения выходит сегодня, а наушники AirPods Pro обновили в конце прошлого года, очередных аудиопродуктов Apple придётся ждать довольно долго, так что прогнозы Куо выглядят правдоподобно.

Наушники AirPods Max вышли в декабре 2020 года, поэтому, если прогнозы верны, это означает, что серия не будет меняться более четырёх лет подряд. HomePod mini также представили в ноябре 2020 года, годом позже Apple выпустила новые цветовые варианты, а недавно разблокировала датчики влажности и температуры с помощью обновлений ПО. Второго поколения HomePod mini, по данным Куо, в ближайшее время ждать не приходится.

Ещё раньше эксперт рассказал об идее выпуска относительно недорогих наушников с рабочим названием AirPods Lite. Фактически речь идёт об ухудшенной версии уже имеющихся в продаже AirPods, такая политика предположительно позволит продавать их по $99.

Хотя информация о подобном масштабном обновлении линеек продукции не может не радовать фанатов Apple, их также не могут не смущать сроки релиза в конце 2024 — начале 2025 года. Другими словами, до появления в продаже пройдёт не менее 18 месяцев.