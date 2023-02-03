Гарнитура Meta* Quest 3 получит расширенную поддержку смешанной реальности

На собрании акционеров, посвящённом последнему финансовому отчёту, глава Meta * Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил, что к концу года компания выпустит новую гарнитуру виртуальной реальности Meta * Quest 3. Она предложит некоторые технологии флагманской гарнитуры виртуальной реальности Quest Pro стоимостью $1500, но при этом будет направлена на более массовый сегмент пользователей.

Ключевой особенностью гарнитуры Quest 3 станет технология Meta * Reality, которая позволит использовать устройство не только в качестве гарнитуры виртуальной реальности (VR), но также и как гаджет для дополненной реальности (AR). Таким образом, новинка будет представлять собой гарнитуру смешанной реальности. Поддержку Meta * Reality уже имеет более дорогая модель Quest Pro.

О том, что новая VR/AR-гарнитура, скорее всего, получит название Meta * Quest 3, компания подтвердила ещё в рамках более ранних финансовых отчётов, пишет The Verge. Тогда же предполагалось, что устройство поступит в продажу к концу 2023 года. Цукерберг ожидает, что Quest 3 будет оцениваться между 300 и 500 долларами, то есть максимум в треть стоимости модели Quest Pro, рассчитанной на профессиональных пользователей.

«Экосистема смешанной реальности (MR) относительно нова, но я считаю, что она будет активно развиваться в течение ближайших лет. Позже в этом году мы собираемся выпустить новое поколение потребительского устройства, которое получит поддержку смешанной реальности. И я ожидаю, что заложенные в него технологии станут той базовой линей, от которой компания будет отталкиваться при разработке последующих гарнитур и AR-очков», — заявил Цукерберг на встрече акционеров.

На данный момент непонятно, какие именно функции смешанной реальности будут поддерживаться устройством среднего ценового сегмента. Например, гарнитура Quest Pro оснащена двумя камерами для оцифровки реального пространства вокруг пользователя для последующего взаимодействия с окружающими предметами с использованием функций дополненной реальности. Предложит ли Quest 3 нечто подобное — пока неизвестно. Актуальная версия гарнитуры виртуальной реальности Quest 2 оснащена базовыми возможностями анализа окружающего пространства и может транслировать на экран только монохромную картину реального мира в низком разрешении. В более ранних слухах утверждалось, что Quest 3 получит датчик глубины сцены, что наделит устройство возможностью измерять пространство перед пользователем и отслеживать движения его рук.

Как пишет портал The Verge, возможности Meta * Reality в Quest Pro оказались не настолько впечатляющими, как их рекламируют. В обзоре устройства отмечались проблемы с цветопередачей при переносе картинки реального мира на дисплей устройства, который также показался зернистым. При этом экран Quest Pro плохо читаем при недостаточном освещении, а считывать экран смартфона или компьютера через дисплей гарнитуры практически невозможно.

По данным издания UploadVR, будущая гарнитура Quest 3 также получит «блинные» объективы, что позволит сделать устройство более компактным. Кроме того, новинка получит более производительный процессор Qualcomm.