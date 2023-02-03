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Смартфоны Pixel 6a, 7 и 7 Pro стали самыми продаваемыми устройствами Google за всю историю

В 2022 году Google предложила линейку смартфонов, снискавшую высокую популярность: Pixel 6a показал себя крепким середнячком, а флагманская серия Pixel 7 получила заслуженное признание как аналитиков, так и потребителей. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) подтвердил в своём отчёте за четвёртый квартал 2022 года, что линейка телефонов Pixel 2022 года показала блестящие результаты.

«Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — это самые продаваемые телефоны, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году», — заявил он в своём докладе.

Это заметное достижение, поскольку год назад Google уже заявляла, что установила рекорд квартальных продаж в четвёртом квартале 2021 года благодаря серии Pixel 6. Так что можно констатировать рост продаж смартфонов Google уже второй год подряд. Несмотря на это, Google по-прежнему занимает небольшую долю рынка, компания даже не входит в пятёрку лучших мировых игроков. Тем интереснее было бы узнать, какую долю производитель может получить в Северной Америке, где имеет наиболее крепкие позиции.

Google и остальная часть индустрии смартфонов могут столкнуться с серьёзными проблемами роста в 2023 году. По данным Canalys, поставки смартфонов в 2022 году сократились на 12 %, и компания прогнозирует дальнейшее ухудшение сбыта. Таким образом, для Google может быть проблемой сохранить рост в 2023 году, даже несмотря на запуск Pixel Fold, ожидаемый в конце этого года.

И теперь интрига состоит в том — сможет ли Google сохранить импульс развития в производстве и продаже смартфонов в 2023 году.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google pixel 7, google pixel 6a, google pixel 7 pro, google, смартфон
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