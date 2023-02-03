Новый патч испортил производительность улучшенной The Witcher 3: Wild Hunt при игре без трассировки лучей на ПК — видеосравнение не радует

Вышедший вчера, 2 февраля, патч 4.01 для улучшенной версии фэнтезийного ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt обещал повысить производительность. Как минимум на ПК обновление со своей задачей не справилось, а в некоторых случаях даже сделало хуже.

Как сообщают пользователи Steam с ПК самых разных конфигураций, в большинстве случаев производительность после обновления стала заметно хуже (до 50 %), тогда как редкие счастливчики рапортуют лишь о незначительном приросте.

У журналиста Wccftech, например, на ПК с Core i7-10700, RTX 3070 и 16 Гбайт ОЗУ игра выдавала в Туссенте (4K, DLSS в режиме качества, без трассировки лучей) от 60 до 90 кадров/с до патча, а после него не дотягивает и до 50 кадров/с.

Судя по видео от блогера Lootward (Ryzen 5 5600X, RTX 3070), наиболее сильный удар производительность The Witcher 3 получила от патча при игре без трассировки лучей, тогда как с рейтрейсингом кадровая частота почти не изменилась.

Продвинутая версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла 14 декабря 2022 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Как обновление 4.01 отразилось на быстродействии консольных версий (им тоже обещали улучшение производительности), пока неясно.