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Google объявила о сотрудничестве с ИИ-стартапом Anthropic — разработчиком потенциального конкурента ChatGPT

Google Cloud, облачное дочернее предприятие Google, и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в области искусственного интеллекта, объявили о партнёрстве. Согласно соглашению о сотрудничестве, Anthropic выбрал Google Cloud в качестве предпочтительного поставщика облачных услуг, обеспечивающих ему вычислительную мощность, необходимую для создания надёжных и заслуживающих доверия систем ИИ.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В пресс-релизе указано, что сервис Google Cloud намерен создать крупномасштабные кластеры TPU и GPU следующего поколения, которые Anthropic будет использовать для обучения и развёртывания систем ИИ.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, в конце 2022 года Google инвестировала в стартап около $300 млн, о чём никаких объявлений не поступало. В обмен на инвестиции Google получила 10-процентную долю в стартапе, который вдобавок обязался приобрести ресурсы облачных вычислений у поисковой компании.

Томас Куриан (Thomas Kurian), гендиректор Google Cloud, отметил, что ИИ превратился из предмета академических исследований в один из крупнейших двигателей технологических изменений, создавая новые возможности для роста и улучшения услуг во всех отраслях. Он сообщил, что Google Cloud предоставляет открытую инфраструктуру для нового поколения стартапов в области ИИ, и партнёрство с Anthropic — отличный пример того, как облачный сервис помогает компаниям использовать возможности ИИ.

И OpenAI, и Anthropic занимаются разработкой генеративного ИИ, способного отвечать на вопросы, писать доклады, прозу и сценарии фильмов за считанные секунды. Сообщается, что Anthropic разрабатывает потенциального конкурента ChatGPT — собственного чат-бота общего назначения Claude (Клод). Однако неясно, планирует ли Google интегрировать Claude в свои сервисы подобно тому, как делает Microsoft с ChatGPT. Дело в том, что у Google уже есть собственные наработки в области языковых систем ИИ, и, как полагает Financial Times, сделка с Anthropic является для Google просто продолжением её бизнеса в области облачных вычислений.

Что также представляет интерес, Anthropic был зарегистрирован в 2021 году Дарио Амодеи (Dario Amodei), бывшим вице-президентом по исследованиям OpenAI, разработчика нашумевшего ИИ-бота ChatGPT. Амодеи взял к себе в компанию ряд сотрудников OpenAI, в том числе Тома Брауна (Tom Brown), ведущего инженера языковой модели ИИ GPT-3.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, google cloud platform, ии
google, google cloud platform, ии
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