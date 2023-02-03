Красочная фэнтезийная стратегия Songs of Silence объединит пошаговый геймплей и битвы в реальном времени с музыкой композитора Final Fantasy XII

Разработчики из немецкой студии Chimera Entertainment, известной по мобильной ролевой игре Angry Birds Epic, представили свой следующий проект — фэнтезийную стратегию Songs of Silence, вдохновлённую Ogre Battle, Kohan и Warlords.

События Songs of Silence развернутся в живописной фэнтезийной вселенной, где миры Света и Тьмы ведут вечную войну, не подозревая о растущей опасности, которая угрожает уничтожить их всех.

Геймерам предстоит возглавить фракцию со своим стилем игры и победить врагов за счёт военной мощи, уловок или магии. Геймплей сочетает пошаговое управление королевством, изучение мира, сражения в реальном времени и карточные механики.

Прежде чем вступать в бой, придётся собрать свою армию — на выбор будет более 100 разных юнитов. Сами сражения стремительные и быстрые: разработчики обещают возможность завершить прохождение целой карты за одну игровую сессию.

Songs of Silence включает сюжетный одиночный режим с системой прогресса в духе роглайтов. С каждой игрой можно будет разблокировать новые фракции, героев, кампании, локации и так далее.

Скриншоты Songs of Silence

Также в Songs of Silence заявлены PvP-мультиплеер на шесть человек, красочные иллюстрации, качественное озвучение и грандиозный саундтрек от композитора Tactics Ogre, Final Fantasy XII и Valkyria Chronicles Хитоси Сакимото (Hitoshi Sakimoto).

Сроков выхода у Songs of Silence пока нет, зато есть страница в сервисе Steam с обещанием текстового перевода на русский язык и подборкой скриншотов (см. прикреплённую выше галерею).