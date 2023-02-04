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Толпы врагов, собака-мутант и проливной дождь: опубликовано 12 минут геймплея ремейка Resident Evil 4

Портал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по ремейку Resident Evil 4 представил 12-минутный геймплейный ролик предстоящего переосмысления культового экшена от Capcom.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, по сюжету бывший офицер полиции Раккун-Сити Леон Кеннеди отправляется в европейскую глубинку с целью отыскать Эшли — похищенную дочь президента США. В видео Game Informer продемонстрировали отрывки из пятой главы.

Показали побег Леона и Эшли из церкви, оборону дома с Луисом, бои с разными врагами (в том числе ганадо с головой быка и собакой-мутантом), механику парирования и добиваний ножом, взаимодействие с торговцем, побочные задания и обновлённый инвентарь.

В Game Informer уточнили, что опубликованная запись геймплея была прислана самой Capcom, и отметили чересчур высокую интенсивность проливного дождя в игре — возможно, намеренно, но он ухудшает видимость.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. Ранее Game Informer поделился подробностями обновлённой версии в рамках эксклюзивного текстового материала.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil 4, capcom, экшен, хоррор
resident evil 4, capcom, экшен, хоррор
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