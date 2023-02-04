В обновлённом Telegram появились конструктор аватаров, поиск эмодзи по категориям, автоматический перевод и годовая подписка

Команда мессенджера Telegram рассказала о том, что появилось с февральским обновлением приложения: конструктор аватаров, удобный поиск смайликов по категориям, перевод сообщений, статистика использования сети и расширенное управление медиафайлами, переход в чаты и на каналы в интерфейсе ботов, поддержка Apple и Google ID, а также новые наборы смайликов и новые интерактивные эмодзи.

Изображение для профиля, чата или канала теперь можно не только загрузить, но и создать самостоятельно в конструкторе аватаров — в качестве исходника подойдёт любой стикер или эмодзи. При этом анимированные смайлики в конструкторе аватаров доступны всем пользователям, в том числе и тем, кто не оформил подписку Telegram Premium.

Премиум-подписчики могут включать автоматический перевод сообщений в чатах и на каналах с других языков, для чего в верхней части экрана есть кнопка «Перевести». Всем остальным перевод доступен только для отдельных сообщений — требуется выделить нужное сообщение и нажать кнопку «Перевести».

В арсенале Telegram уже более миллиона смайликов и стикеров, поэтому поиск нужного может занять продолжительное время. Поэтому разработчики платформы добавили поиск по категориям в панелях стикеров и эмодзи, а также в меню реакций. Можно также рассмотреть нужный эмодзи перед его отправкой — функция доступна по долгому нажатию.

К появившейся в прошлом обновлении статистике использования памяти добавилась статистика использования сети: общая сводка, Wi-Fi, мобильные сети и роуминг — всё представлено в формате наглядных круговых диаграмм. Расширены возможности управления медиафайлами — можно выбирать типы чатов, медиафайлы из которых будут автоматически добавляться в галерею, можно также выставить размеры и типы файлов и добавить исключения для отдельных чатов.

Файлы на устройстве можно безболезненно удалить в любой момент, напомнила администрация мессенджера — все данные сохраняются в облаке. А администраторы групп теперь решают, какие медиаданные могут или не могут публиковать их участники, можно даже отключить возможность общения в текстовом формате и, например, обмениваться только голосовыми сообщениями.

Подписку Telegram Premium теперь можно получить со скидкой до 40 %, а иногда и больше, — для этого её нужно оформить на год вперёд. Разработчики ботов могут добавлять в их интерфейс кнопки для выбора каналов и чатов по заданным критериям. А вход в Telegram теперь можно производить через Apple и Google ID — вводить код из SMS для этого не потребуется, но пароль при двухфакторной аутентификации вводить всё равно надо. Наконец, художники из команды мессенджера добавили в комплект 10 новых наборов смайликов, а также несколько очередных интерактивных эмодзи — нажатие по такому запускает полноэкранную анимацию, которую видят оба собеседника одновременно. В качестве реакций эти эмодзи тоже доступны.