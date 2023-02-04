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Китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 смогла запустить Crysis

Энтузиаст из Германии с ником Löschzwerg оказался одним из немногих людей за пределами Китая, который смог раздобыть игровую видеокарту MTT S80 на базе китайского GPU от местной компании Moore Threads. Как показало его собственное тестирование, несмотря на многочисленные проблемы с оптимизацией, на ней можно запустить Crysis в режиме DirectX 9.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Напомним, компания Moore Threads представила игровую видеокарту собственной разработки MTT S80 на базе китайского GPU в прошлом году. Перед релизом производитель разослал новинку китайским обозревателям, которые впоследствии опубликовали очень похожие друг на друга обзоры. Все их объединяло отсутствие детального разбора и очень похожий набор игр и программ для тестов.

Источник изображения: Expreview

Источник изображения: Expreview

Одной из интересных особенностей видеокарты MTT S80 является то, что формально это первый в мире графический ускоритель, оснащённый поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Однако, как показали те самые китайские обзоры, наличие такого скоростного интерфейса для неё оказалось излишним. У видеокарты очень плохая программная оптимизация, из-за чего потенциал скоростной шины не раскрывается.

MTT S80 — определённо не ускоритель премиум класса и не решение, способное конкурировать с новейшими видеокартами NVIDIA GeForce, AMD Radeon или хотя бы теми же видеокартами Intel Arc Alchemist. Однако новинка всё равно представляет интерес хотя бы с той точки зрения, что разработанный в Китае GPU впервые предлагает возможность поиграть в относительно современные игры.

Источник изображения: Expreview

Источник изображения: Expreview

В характеристиках видеокарты указывается, что в основе MTT S80 используется 7-нм графический процессор Chunxiao с частотой 1,8 ГГц, базирующийся на усовершенствованной архитектуре MT Unified System Architecture (MUSA). В составе графического процессора присутствуют 4096 ядер для операций FP32 и 128 тензорных ядер. Видеокарта получила 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с на контакт, поддержкой 256-битной шины и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Для дополнительного питания карта использует один 8-контактный разъём PCIe. Ко всему этому также следует добавить поддержку интерфейса PCIe 5.0, которой нет даже у последнего поколения видеокарт Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000.

Официально MTT S80 поддерживает только графические API DirectX 9 и DirectX 11. Однако китайские разработчики продолжают работу над оптимизацией её программного обеспечения. Как указывает пользователь Löschzwerg, в текущем состоянии ускоритель не поддерживает даже базовые программные графические технологии, вроде той же тесселяции. Поддержка DirectX 11 у новинки ограничена версией 11_1.

Источник изображения: 3DCenter

Источник изображения: 3DCenter

Согласно результатам тестов 3DMark, MTT S80 значительно медленнее видеокарты Intel Arc A770, которая тоже оснащается 16 Гбайт памяти. Разница в производительности составляет от 35 до 64 % в пользу решения Intel. Следует также учесть, что китайская видеокарта может работать только с тестами не свежее древних 3DMark 03 и 3DMark 06, которые не в состоянии отразить реальную игровую производительность современных графических ускорителей. И всё же для тех, кто интересуется, можно ли на китайской видеокарте играть в Crysis — ответ: да, можно. Правда, пока только в режиме DirectX 9.

Команда Moore Threads продолжает работу над расширением набора поддерживаемых игр и более продвинутых графических технологий для своей видеокарты MTT S80. Однако даже с учётом последней версии графического драйвера 200.2 и спустя почти три месяца с момента релиза у ускорителя по-прежнему присутствуют «детские болячки», вроде высокого энергопотребления в режиме простоя. Ещё в китайских обзорах говорилось, что видеокарта потребляет около 110 Вт, даже если ничего не делает. Пользователь Löschzwerg подтвердил, что в последней версии драйвера эту проблему не исправили.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: moore threads, китайские производители, видеокарты
moore threads, китайские производители, видеокарты
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