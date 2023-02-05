CCP Games показала надстройку EVE Online в Excel и объявила о начале бета-тестирования

Компания CCP Games объявила о начале сбора заявок на бета-тестирование надстройки многопользовательской космической игры EVE Online для Microsoft Excel. Также разработчик показал то, как будет выглядеть этот инструмент. О будущей возможности буквально играть в таблицы было заявлено в мае прошлого года.

Как рассказали разработчики, с помощью надстройки EVE Online в Microsoft Excel можно будет извлекать данные из игры и напрямую выводить их в таблицы. В перечень входит информация об активах, история заказов в торговой системе, баланс кошелька и прочая статистика персонажа. Как это всё будет выглядеть, можно посмотреть на предоставленных скриншотах.

Надстройка EVE Online в Microsoft Excel

Сейчас CCP Games проводит закрытое бета-тестирование функции. Любой пользователь может подать заявку. Однако разработчик предупреждает: не все будут одобрены, так как в приоритете люди «наиболее широкого спектра» для получения разносторонних отзывов. Примечательно, что тестирование будет проводиться только на английском языке.