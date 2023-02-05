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Первый потребительский твердотельный накопитель PCIe Gen5 оказался очень шумным

Японский энтузиаст @momomo_us в числе первых заполучил и протестировал твердотельный накопитель с поддержкой PCIe Gen5. Речь идёт о накопителе компании CFD Gaming, который стал одним из первых потребительских NVMe SSD с поддержкой новейшего интерфейса.

Источник изображений: momomo_us / Twitter

Источник изображений: momomo_us / Twitter

Хотя материнские платы с PCIe Gen5 появились в продаже более года назад, производители твердотельных накопителей не спешили выпускать совместимые устройства. В накопителе CFD Gaming ёмкостью 2 Тбайт для охлаждения используется кулер. Во время тестов он работал на очень высоких скоростях, издавая много шума.

Энтузиаст отметил, что кулер твердотельного накопителя шумит значительно сильнее, чем штатный кулер Intel для процессора Core i7-13700K, который также использовался в ходе тестирования. Вероятно, это связано с тем, что в процессе тестирования накопитель активно использовался и избежать перегрева без активного охлаждения было бы невозможно. Вероятно, при выполнении повседневных задач накопитель будет работать тише, но при перемещении большого количества данных пользователям следует ожидать значительного повышения шума.

Тестирование в CrystalDiskMark подтвердило способность накопителя обеспечить последовательное чтение и запись данных на скорости 10 Гбайт/с, как и было заявлено производителем. Отметим, что этот показатель скорости чтения и записи актуален только для накопителя на 2 Тбайт. Модели накопителей PCIe Gen5 от CFD меньшей ёмкости поддерживают скорость чтения и записи до 9,5 Гбайт/с, что также выглядит весьма впечатляюще.

Что касается стоимости, то твердотельный накопитель CFD на 2 Тбайт с поддержкой PCIe Gen5 стоит в Японии около $385.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: твердотельный накопитель, nvme, хранение данных
твердотельный накопитель, nvme, хранение данных
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