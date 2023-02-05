Бесплатный доступ к API Twitter получат боты, которые делятся «хорошим контентом бесплатно»

Несколько дней назад социальная сеть Twitter объявила, что с 9 февраля бесплатный доступ к API платформы будет закрыт. Теперь же генеральный директор Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что доступ к API Twitter останется бесплатным для ботов, «предоставляющих хороший контент бесплатно», причём и они смогут использовать этот инструмент только для записи.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. При этом миллиардер не уточнил, какой контент будет считаться «хорошим» и кто именно будет это определять. Тем не менее, после того, как это правило вступит в силу, некоторые боты смогут продолжить бесплатное использование API Twitter. Вероятно, более детальная информация касательно этого вопроса появится позднее.

Не так давно Twitter внесла ряд изменений в правила для разработчиков, в том числе запретив использовать API Twitter или контент социальной сети для «создания или попытки создания замены или аналогичного сервиса, или продукта для приложений Twitter». Что касается платного доступа к API Twitter, то новая версия программного интерфейса будет запущена в тот же день, когда бесплатный доступ к нему будет заблокирован — 9 февраля. На данный момент неизвестно, сколько будет стоить доступ к API Twitter, но, очевидно, что за счёт этого инструмента соцсеть планирует получить ещё один источник дохода.