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Илон Маск заявил, что уже спас Twitter от банкротства

За хрониками снижения расходов новым владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском (Elon Musk) заинтересованная публика с замиранием сердца следила с конца октября. По некоторым оценкам, он сократил численность персонала компании в три раза, а в сфере аренды недвижимости дошло до того, что арендодателям приходится взыскивать долги через суд. Главным итогом прошедших трёх месяцев Маск назвал состоявшееся спасение Twitter от банкротства.

Источник изображения: Marlena Sloss, Bloomberg

Источник изображения: Marlena Sloss, Bloomberg

По традиции, о своих ощущениях миллиардер поделился в серии воскресных публикаций на страницах принадлежащей ему социальной сети. «Последние три месяца были предельно жёсткими, поскольку пришлось спасать Twitter от банкротства, одновременно исполняя обязанности в Tesla и SpaceX. Никому не хотел бы пожелать такой боли. Twitter по-прежнему сталкивается с трудностями, но теперь движется к выходу на безубыточность, если мы сохраним темпы работы. Общественная поддержка очень важна!» — написал Илон Маск в эти выходные. Позже миллиардер добавил, что количество пользователей и время, проводимое ими в этой социальной сети, по-прежнему находятся на высоком уровне.

Недавно Twitter также удалось выполнить первый платёж по кредиту на сумму $12,5 млрд, который Илон Маск в рамках подготовки к октябрьской сделке по покупке компании повесил на неё. Группа кредиторов в лице крупных банков столкнулась с ситуацией, когда не удалось реализовать эти долговые обязательства и пришлось оставить их на своём балансе. Начало выплат по долгам Twitter укрепило уверенность инвесторов в способности компании избежать банкротства в краткосрочной перспективе.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, социальная сеть, финансы
twitter, илон маск, социальная сеть, финансы
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