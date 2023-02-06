Снятие санитарных ограничений позволило Foxconn увеличить январскую выручку на 48,2 %

О степени влияния проблем с производством iPhone на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу в прошлом квартале на бизнес Apple можно было судить по квартальному отчёту последней из компаний. Реализация смартфонов принесла на 8 % меньше средств, чем год назад, но руководство Apple заявило, что если бы не перебои с выпуском iPhone, то выручка смогла бы вырасти. Январская выручка самой Foxconn в годовом сравнении выросла на 48,2 %.

Тайваньская компания Foxconn, как сообщает Reuters, успела отчитаться об итогах января, и рост выручки на 48,2 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года позволяет с некоторой уверенностью говорить, что снятие санитарных ограничений в Китае, где расположена основная часть предприятий этого контрактного производителя, благотворно сказалось на бизнесе Foxconn. Выручка достигла рекордных $22 млрд после того, как деятельность предприятий вернулась в норму, а поставки продукции с комплекса в Чжэнчжоу выросли.

Последовательно выручка Foxconn выросла на 4,93 %, на направлении потребительской электроники и вычислительных продуктов она увеличилась на двузначное количество процентов. В целом Foxconn отвечает за выпуск примерно 70 % смартфонов Apple, а в случае с премиальными моделями последнего поколения типа iPhone 14 Pro речь идёт об абсолютном большинстве продукции. Эксперты считают, что в первом квартале Foxconn сможет увеличить выручку на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple ожидает, что ситуация с выручкой от реализации iPhone в текущем квартале улучшится, хотя избежать падения выручки в целом по его итогам не удастся.