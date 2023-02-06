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Dell уволит 6650 сотрудников — штат сократится до минимума с 2017 года

На фоне резкого падения спроса на компьютеры Dell Technologies намерена сократить порядка 6650 рабочих мест — это последняя из списка крупнейших компаний, недавно объявивших об увольнении тысяч людей.

Источник изображения: Angele Davidson/Dell

Источник изображения: Angele Davidson/Dell

Компания Dell столкнулась с тяжёлыми рыночными условиями, которые продолжают ухудшаться и имеют «неопределённое будущее». Об этом написал операционный содиректор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) в памятке сотрудникам, попавшей в распоряжение журналистов Bloomberg. По словам представителей производителя, предстоит увольнение порядка 5 % от общего числа сотрудников.

После бума ПК в эпоху пандемии, Dell и другие производители компьютеров столкнулись со стремительным падением спроса во второй половине прошлого года. Как сообщают эксперты компании IDC, по предварительным оценкам спрос на компьютеры значительно упал в IV квартале 2022 года, причём Dell ставит антирекорды даже среди других компаний, её поставки упали на 37 % год к году. При этом на ПК приходится 55 % всей выручки Dell. Как сообщил Кларк сотрудникам, прежние меры по снижению расходов, включая приостановку найма новых сотрудников и лимиты на бизнес-поездки, более недостаточны. В качестве способов, позволяющих повысить эффективность, рассматривается не только сокращение штата, но и реорганизация департаментов.

От волны увольнений в последние месяцы страдает весь технологический сектор, включая многих из конкурентов Dell. В частности, в ноябре HP объявила об увольнении 6 тыс. человек, Cisco и IBM — по 4 тыс. В целом, по данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в 2022 году объявлено о сокращении в технологическом секторе 97 171 человек, на 649 % больше в сравнении с предыдущим годом.

После сокращений штат Dell окажется минимальным за, как минимум, последние шесть лет — в компании будет на 39 тыс. меньше сотрудников, чем числилось в январе 2020 года. По данным за март 2022 года, только треть из сотрудников компании работает в США.

Dell сообщила, что в текущем квартале доходы, вероятно, будут меньше, чем прогнозировали аналитики, поскольку покупатели сократили расходы на сферу, связанную с информационными технологиями. Ожидается, что в ходе доклада об итогах фискального IV квартала, который состоится 2 марта, компания обеспечит более подробную информацию о вероятном влиянии сокращений на финансовые показатели. По словам Кларка, компания проходила через экономические спады ранее и после них становилась ещё сильнее. По его мнению, она будет готова к восстановлению рынка в будущем.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: dell, увольнения, сокращения, статистика, кризис
dell, увольнения, сокращения, статистика, кризис
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