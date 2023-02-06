Уже являясь крупнейшим рынком электромобилей, Китай в ближайшие годы собирается активно переводить на электротягу и общественный транспорт. Соответствующая инициатива властей подразумевает перевод на этот тип силовой установки до 80 % используемых государственными структурами машин к 2025 году, а также активное развитие публичной зарядной инфраструктуры.

Помимо машин государственных структур, переводу на электротягу к середине десятилетия будет подвергаться и общественный транспорт в населённых пунктах КНР, включая такси. Машины экстренных служб, почты и логистический транспорт тоже будут переходить на электротягу в соответствии с положениями принятой программы, как сообщает издание DigiTimes.

На каждый электромобиль, обслуживающий общественные интересы, будет приходиться одна публичная зарядная станция. В придорожной инфраструктуре вдоль трасс на десять парковочных мест под легковые машины должен приходиться один пост зарядки для электромобилей. Будет финансироваться и установка автоматических боксов, подразумевающих экспресс-замену тяговой батареи на заряженную.

Населённые пункты Китая в этой пилотной программе подразделяются на три категории. Первая подразумевает достижение парка «общественных» электромобилей до 100 000 штук в одном крупном городе. Вторая и третья позволяют ограничиваться парками из 60 000 и 20 000 электромобилей соответственно. На муниципалитеты будет возложена обязанность строить зарядные станции и комплексы автоматической замены батарей.

Формально, под действие программы попадут не только аккумуляторные электромобили, но и подзаряжаемые гибриды. В прошлом году объёмы продаж машин с новыми типами силовых установок в Китае почти удвоились до 6,88 млн штук, составив более четверти всех продаваемых в стране легковых автомобилей. При этом аккумуляторные электромобили идут с большим перевесом относительно подключаемых к сети гибридов, превышая в прошлогодней статистике 5,36 млн реализованных транспортных средств.