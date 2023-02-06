Nothing Phone (2) получит ещё не анонсированный флагманский процессор Qualcomm, если слухи верны

На прошлой неделе глава компании Nothing Карл Пей (Carl Pei) сообщил о намерении выпустить очередную модель Nothing Phone позже в текущем году. Если целевыми рынками модели предыдущего поколения были Европа и Азия, то на этот раз производитель ориентирован в первую очередь на США. И теперь портал MySmartPrice со ссылкой на достоверный источник поделился информацией о номере модели и некоторых характеристиках грядущего смартфона.

Хотя точное время выпуска новинки ещё неизвестно и производитель обещал представить смартфон «позже в этом году», уже есть сведения о некоторых технических деталях. По данным источника, модель получила номер A065 — актуальный Phone (1) имеет номер модели A063. Кроме того, появились сведения о приблизительном времени начала продаж и некоторых спецификациях.

Так, дебют Nothing Phone (2) должен состояться во второй половине 2023 года, причём речь идёт о модели с флагманскими характеристиками. В частности, сообщается об использовании флагманского чипсета серии Qualcomm Snapdragon 8 ещё не представленной версии — скорее всего речь о Snapdragon 8 Gen2+.

Устройство оснастят как минимум 12 Гбайт оперативной памяти. Будет поддерживаться и её расширение за счёт виртуальной памяти, выделяемой из ПЗУ (256 Гбайт). Если первый Nothing Phone имел АКБ на 4500 мА·ч, то новинка получит 5000 мА·ч. Также покупатели Nothing Phone (2) смогут рассчитывать на AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. По данным источника, вероятно использование адаптивной частоты в зависимости от типа просматриваемого контента.

Мировая премьера, как ожидается, состоится в третьем квартале 2023 года. Точную дату или даже месяц ещё предстоит выяснить. Ранее сообщалось, что в новой модели главное внимание будет уделяться программному обеспечению. На компанию работает более 100 программистов и они позаботятся о высоком качестве пользовательского опыта.