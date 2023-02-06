Intel представит процессоры Xeon W-3400 и Xeon W-2400 для рабочих станций 15 февраля

Компания Intel подтвердила, что 15 февраля в 20:00 по московскому времени представит новое семейство процессоров Xeon W для рабочих станций. При этом анонс новинок будет проводиться в формате видеотрансляции, что нетипично для процессоров Xeon — зачастую их презентуют пресс-релизом.

Хотя формально новые чипы и будут относиться к серии Xeon с кодовым именем Sapphire Rapids, в каком-то смысле их можно назвать последователями позабытой серии потребительских процессоров HEDT-класса Core-X, которую Intel не обновляла более трёх лет. Видимо, отсюда и нестандартный подход к их презентации.

В ходе предстоящего мероприятия ожидается анонс 17 моделей процессоров Xeon W в рамках двух серий — Xeon W-3400 и Xeon W-2400. Первые предложат до 56 вычислительных ядер, вторые — до 24. Вместе с ними производитель также представит новый чипсет W790 для материнских плат.

О том, кто будет ведущим презентации, компания пока не сообщает. Посмотреть презентацию можно будет на сайте Intel (требуется VPN). Вероятно, трансляция также будет проводиться на официальном канале Intel на площадке YouTube.

Согласно ранее поступившей информации, обзоры новых процессоров Xeon W-3400 и Xeon W-2400 начнут публиковаться через неделю после их анонса, 22 февраля. Чипы серии Xeon W-2400 вместе с материнскими платами на чипсете W790 поступят в продажу с 8 по 22 марта. А выход моделей Xeon W-3400 состоится с 12 по 26 апреля.