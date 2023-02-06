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MSI начала продажи видеокарт Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT Gaming Trio Classic — от $950

Спустя почти два месяца после выхода видеокарт Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT компания MSI наконец-то выпустила свои версии данных графических ускорителей. Новинки в фирменном исполнении Gaming Trio Classic тайваньский производитель представил ещё в рамках выставки CES 2023, проходившей в начале прошлого месяца, а теперь они поступили в продажу.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Как отмечалось ранее, MSI, в отличие от тех же Gigabyte или ASUS, похоже, оказалась не заинтересована в выпуске эталонных версий видеокарт AMD нового поколения. Вместо этого производитель решил собрать «сливки» с выпуска более дорогих нерефересных вариантов видеокарт.

Компания объяснила, почему модели Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT в её исполнении носят название Classic. Производитель не стал использовать для них «обновлённый дизайн системы охлаждения 2022 года», который применяется в видеокартах GeForce RTX 40-й серии. Вместо этого новинки используют такую же систему охлаждения, которая применяется на видеокартах Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30-й серии. Внешне новые видеокарты Radeon от MSI практически идентичны модели Radeon RX 6950 XT Gaming Trio. Отличает новинки разве что задняя усиливающая пластина без RGB-подсветки.

Как пишет портал VideoCardz, видеокарты MSI Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic и Radeon RX 7900 XT Gaming Trio Classic уже появились в продаже у крупного американского ретейлера Newegg. Первая там оценивается в $1100, младшая модель — в $950. Это соответственно на 100 и на 50 долларов дороже эталонных версий.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

Обе видеокарты в исполнении MSI используют нереференсные печатные платы, получившие по три 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Однако графические процессоры новинок работают на частотах, заявленных AMD. Для модели Radeon RX 7900 XTX — это от 2300 до 2500 МГц, у младшей модель — от 2000 до 2400 МГц.

О том, планирует ли производитель в перспективе выпуск Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT с новой системой охлаждения Gaming Trio или в виде более продвинутых версий Suprim, информации нет.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, radeon rx 7900 xtx, radeon rx 7900 xt, видеокарты
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