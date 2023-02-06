SpaceX попытается впервые запустить огромный корабль Starship на орбиту в марте

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) снова заявил о намерении провести первый орбитальный пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship в марте этого года. Об этом миллиардер написал в ответ на один из вопросов от пользователей соцсети Twitter.

«Если остальные тесты пройдёт успешно, мы попытаемся запустить Starship в следующем месяце», — написал Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей касательно продвижения работ на космодроме Starbase, который принадлежит SpaceX и располагается в Техасе.

Согласно имеющимся данным, корабль Starship отправится в полёт с площадки космодрома Starbase в Бока-Чика. После завершения полёта ускоритель Super Heavy должен совершить мягкую посадку на территории космодрома или в мексиканском заливе, а сам корабль Starship — в Тихом океане. Дата проведения пуска ещё не была объявлена, и официальные представители SpaceX пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

SpaceX подписала контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стоимостью около $3 млрд в 2021 году. В рамках этого соглашения компания Илона Маска должна создать посадочный модуль для корабля Starship, который планируется использовать для высадки астронавтов на Луну в ходе реализации программы Artemis. Аэрокосмическое ведомство намерено провести две пилотируемые миссии на Луну в 2025 и 2027 годах.