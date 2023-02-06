Возврат средств успешный: Epic Games Store снова отбирает у пользователей с российским аккаунтом игру из бесплатной раздачи

Администрация цифрового магазина Epic Games Store без предупреждения начала в принудительном порядке возвращать пользователям с российским аккаунтом средства за игру, полученную в рамках недавней бесплатной раздачи.

Речь идёт о стелс-экшене Dishonored: Death of the Outsider — самостоятельном сюжетном дополнении к Dishonored 2, раздача которого в Epic Games Store началась 2 февраля и идёт до сих пор (закончится в ближайший четверг).

Издателем Dishonored: Death of the Outsider числится приостановившая деятельность в России Bethesda Softworks, однако первые часы пользователям EGS с российским аккаунтом игра была доступна. Теперь же её начали изымать.

Как и в случае с Kerbal Space Program тремя неделями ранее, в письме от Epic Games Store говорится об успешном возврате потраченных на покупку Dishonored: Death of the Outsider средств (то есть 0 рублей).

Почему российским игрокам вообще была доступна раздача Death of the Outsider, вопрос открытый, но EGS не первый раз чудит с подарками: в конце декабря магазин по ошибке сделал бесплатной режиссёрскую версию Death Stranding, а не обычную.