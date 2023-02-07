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«Джеймс Уэбб» случайно открыл в главном поясе один из самых маленьких астероидов

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» (JWST) не предназначена для поиска небольших объектов в Солнечной системе, но это не помешало сделать удивительное открытие — обнаружить в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера один из самых маленьких астероидов. Его размеры составляют от 100 до 200 м и обнаружен он с расстояния свыше 100 млн км.

Источник изображения: N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Источник изображения: N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Самое забавное, что данные об астероиде, которые ещё предстоит подтвердить последующими наблюдениями, получены из отбракованных снимков во время калибровки прибора MIRI. В начале своей научной работы в космосе «Джеймс Уэбб» настраивал свои приборы, включая камеру среднего инфракрасного диапазона MIRI, по тестовым изображениям. В частности, MIRI настраивали в процессе охоты за известным астероидом (10920) 1998 BC1. Калибровочные снимки 1998 BC1 должны были помочь настроить работу с рядом фильтров изображений камеры, но их посчитали испорченными.

Позже учёные ещё раз изучили эти калибровочные снимки с камеры MIRI и обнаружили на них объект, похожий на небольшой астероид. Предполагаемые размеры объекта составляют от 100 до 200 м. Казалось бы, редкая и случайная удача, но астрономы уверены, что таких находок у «Уэбба» будет всё больше и больше. Одной из задач обсерватории JWST будет наблюдение в главном поясе астероидов менее 1 км в поперечнике. Но рабочие характеристики камеры MIRI оказались настолько хороши, что в поле зрения наверняка будут попадать астероиды намного меньшего размера.

По понятным причинам астрономы не могут наблюдать достаточно малые небесные тела. Их банально не видно в телескоп. Между тем, для построения стройной модели эволюции Солнечной системы данные наблюдений за малыми астероидами — это как часть головоломки, без которой картина будет оставаться неполной. Наблюдения с помощью «Уэбба» в комплексе с другими инструментами обещают обнаружить недостающие фрагменты.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: джеймс уэбб, космический телескоп, солнечная система, астероиды, астрономия
джеймс уэбб, космический телескоп, солнечная система, астероиды, астрономия
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