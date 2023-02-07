Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA рассказало, как продвигается создан...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA рассказало, как продвигается создание ракет для пилотируемых лунных миссий Artemis

NASA рассказало о том, как проходит сборка компонентов для ракет Space Launch System (SLS), которые будут использоваться в пилотируемых лунных миссиях Artemis II, III и IV. Успешный старт первой ракеты помог инженерам укрепить доверие к её системам — она доказала, что обеспечит безопасность экипажам.

Источник изображений: nasa.gov

Источник изображений: nasa.gov

Ракеты SLS, которые полетят в миссиях Artemis II и III, получат конфигурацию Block 1 с промежуточной криогенной двигательной ступенью (ICPS) — она же использовалась в первой миссии. Начиная с Artemis IV её сменит Block 1B, в котором вместо ICPS будет более мощная «исследовательская верхняя ступень» (EUS).

Сборка основных ступеней для ракет осуществляется при участии Boeing, ведущего партнёра NASA по данному направлению, на предприятии аэрокосмического агентства в Мишуде (шт. Новый Орлеан). Основная ступень для Artemis II уже на финальной стадии сборки: скоро на неё установят четыре двигателя RS-25 и отправят её в Космический центр им. Кеннеди во Флориде. Параллельно производится подготовка к сборе и оснащению основной ступени для Artemis III — в минувшем декабре секция двигателя была доставлена в Центр Кеннеди.

В Космическом центре им. Джона Стенниса (шт. Миссисипи) ответственная за двигатели компания Aerojet Rocketdyne завершила работу над RS-25 для третьей миссии и продолжает работать над компонентами для четвёртой. Готовится также серия испытаний двигателей для Artemis V.

ICPS с двигателем RL10 обеспечивает движение в космосе — создаёт тягу для вывода корабля Orion на лунную орбиту. United Launch Alliance (ULA) завершает производство ICPS для Artemis III на своём предприятии в Декейтере (шт. Алабама) — весной компонент подвергнется испытаниям. На два пятисекционных твердотопливных ускорителя Northrop Grumman при запуске приходится более 75 % тяги SLS. Все десять сегментов ускорителей для Artemis II и III уже готовы и ожидают отправки в Центр Кеннеди. На заводе Northrop Grumman в Юте производится сборка ускорителя для четвёртой миссии.

Конический адаптер ступени ракеты-носителя (LVSA) и адаптер ступени Orion (OSA) производятся Marshall — это жизненно важные точки соединения на SLS. OSA для Artemis II и III уже покрашены и сейчас готовятся к установке оборудования, LVSA для второй миссии уже готов, ведётся работа над следующим. Dynetics и Beyond Gravity, ответственные за адаптер для исследовательской верхней ступени (EUS), завершают его полномасштабное испытание на объектах в Декейтере (шт. Алабама).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анализ данных первого полёта ракеты NASA Space Launch System и корабля Orion указывают на их готовность к пилотируемой миссии Artemis 2
Модели женщин, вернувшиеся из лунной миссии Artemis I, отправились сдавать анализы в лабораторию
NASA начало «распаковку» корабля Orion, вернувшегося после полёта к Луне
Опубликован подробный отчёт о марсианской погоде за 250 солов — данные собрал ровер Perseverance
Юпитерианскому зонду NASA Lucy нашли подработку — совсем скоро он внепланово посетит астероид в главном поясе
SpaceX запустила рекордную для Falcon 9 полезную нагрузку — 56 спутников Starlink общим весом 17,4 тонны
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: sls, artemis, orion
sls, artemis, orion
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22