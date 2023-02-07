NASA рассказало, как продвигается создание ракет для пилотируемых лунных миссий Artemis

NASA рассказало о том, как проходит сборка компонентов для ракет Space Launch System (SLS), которые будут использоваться в пилотируемых лунных миссиях Artemis II, III и IV. Успешный старт первой ракеты помог инженерам укрепить доверие к её системам — она доказала, что обеспечит безопасность экипажам.

Ракеты SLS, которые полетят в миссиях Artemis II и III, получат конфигурацию Block 1 с промежуточной криогенной двигательной ступенью (ICPS) — она же использовалась в первой миссии. Начиная с Artemis IV её сменит Block 1B, в котором вместо ICPS будет более мощная «исследовательская верхняя ступень» (EUS).

Сборка основных ступеней для ракет осуществляется при участии Boeing, ведущего партнёра NASA по данному направлению, на предприятии аэрокосмического агентства в Мишуде (шт. Новый Орлеан). Основная ступень для Artemis II уже на финальной стадии сборки: скоро на неё установят четыре двигателя RS-25 и отправят её в Космический центр им. Кеннеди во Флориде. Параллельно производится подготовка к сборе и оснащению основной ступени для Artemis III — в минувшем декабре секция двигателя была доставлена в Центр Кеннеди.

В Космическом центре им. Джона Стенниса (шт. Миссисипи) ответственная за двигатели компания Aerojet Rocketdyne завершила работу над RS-25 для третьей миссии и продолжает работать над компонентами для четвёртой. Готовится также серия испытаний двигателей для Artemis V.

ICPS с двигателем RL10 обеспечивает движение в космосе — создаёт тягу для вывода корабля Orion на лунную орбиту. United Launch Alliance (ULA) завершает производство ICPS для Artemis III на своём предприятии в Декейтере (шт. Алабама) — весной компонент подвергнется испытаниям. На два пятисекционных твердотопливных ускорителя Northrop Grumman при запуске приходится более 75 % тяги SLS. Все десять сегментов ускорителей для Artemis II и III уже готовы и ожидают отправки в Центр Кеннеди. На заводе Northrop Grumman в Юте производится сборка ускорителя для четвёртой миссии.

Конический адаптер ступени ракеты-носителя (LVSA) и адаптер ступени Orion (OSA) производятся Marshall — это жизненно важные точки соединения на SLS. OSA для Artemis II и III уже покрашены и сейчас готовятся к установке оборудования, LVSA для второй миссии уже готов, ведётся работа над следующим. Dynetics и Beyond Gravity, ответственные за адаптер для исследовательской верхней ступени (EUS), завершают его полномасштабное испытание на объектах в Декейтере (шт. Алабама).