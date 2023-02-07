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Take-Two раскрыла, когда ждать сюжетный шутер Judas от создателя BioShock

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) по запросу портала IGN прокомментировал сроки выхода шутера Judas от студии Ghost Story Games, возглавляемой создателем BioShock Кеном Левином (Ken Levine).

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

В своём новом отчёте Take-Two Interactive указала, что в период с текущего финансового года (завершается 31 марта 2023-го) и по конец 2025 фискального года (31 марта 2025-го) планирует выпустить 87 игр.

На вопрос журналиста IGN, входит ли в число этих 87 проектов Judas, даже примерные сроки релиза которой на момент анонса не раскрывались, Зельник ответил утвердительно. Впрочем, переносы никто не отменял.

«У нас было несколько задержек в последние годы, но сейчас у нас всё очень стабильно. Я доволен нашим графиком предстоящих релизов. Конечно, вероятность переноса есть всегда», — поделился Зельник.

Напомним, Левин взялся за Judas в 2014 году после закрытия Irrational Games (серия BioShock), однако анонс состоялся лишь в декабре 2022-го — по слухам, из-за постоянных перезагрузок разработки несколько лет проект провёл в производственном аду.

По сюжету Judas игрокам в роли Иуды предстоит выбраться с распадающегося звездолёта, «создавая или разрушая союзы с худшими врагами». Судя по дебютному трейлеру, геймплейно проект будет напоминать BioShock.

Judas создаётся для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Примечательно, что Ghost Story Games (принадлежит 2K) числится не только разработчиком, но и издателем своей игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: judas, ghost story games, take-two interactive, 2k, шутер
judas, ghost story games, take-two interactive, 2k, шутер
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