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Apple исполнила предписание ФАС и не будет ограничивать выпуск приложений в App Store, если они соответствуют правилам

Американская компания Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы России по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений, инициированному по заявлению «Лаборатории Касперского». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», — говорится в сообщении. Также отмечается, что изменения действуют с 21 октября 2022 года.

Напомним, Apple должна была исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, в соответствии с которым компания могла не допускать на свою платформу цифрового контента App Store приложения разработчиков даже в случаях, если они соответствуют всем требованиям и политике компании. В дополнение к этому Apple должна была вернуть в iOS функции, которые необходимы для обеспечения работоспособности сторонних приложений родительского контроля. Компания уже сделала это — iOS 15 появился Screen Time API для сторонних приложений родительского контроля.

«Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые были утрачены», — сказано в сообщении ФАС.

Напомним, регулятор признал американскую компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений в 2020 году. Дело в отношении Apple было возбуждено после того, как удалось установить, что компания занимает 100 % рынка мобильных приложений для платформы iOS. Apple не согласилась с выводами ФАС и планировала оспорить решение регулятора, однако позднее суды двух инстанций поддержали позицию ФАС, и компания исполнила предписание.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для iOS,
Теги: apple, ios, фас россии, антимонопольное расследование
apple, ios, фас россии, антимонопольное расследование
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