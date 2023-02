Возрождение Blizzard, тайна Call of Duty в 2023 году и рекорды Modern Warfare 2 и Overwatch 2: Activision Blizzard отчиталась об успешном квартале

Издательство Activision Blizzard в рамках свежего финансового отчёта подвело итоги четвёртого квартала 2022 года, отметив успехи новой Call of Duty: Modern Warfare 2 и Blizzard Entertainment в целом.

Modern Warfare 2 показала рекордные для серии продажи за первый квартал и поспособствовала росту выручки Activision на 60 % по сравнению с тем же периодом годом ранее. Warzone 2.0 отметилась «умеренной» вовлечённостью игроков.

Activision также обещает в 2023-м «следующий полноценный ежегодный премиальный релиз» в серии. Сообщается, что речь не о новой большой Call of Duty (она якобы выйдет в 2024-м), а о DLC к Modern Warfare 2 или выросшем из него продолжении.

Тем временем выручка Blizzard Entertainment по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году взлетела на 90 % — за четвёртый квартал были выпущены Overwatch 2 (ранний доступ), World of Warcraft: Dragonflight и Wrath of the Lich King Classic.

Overwatch 2 показала рекордный объём внутриигровых покупок, а Wrath of the Lich King Classic оказалась популярнее Dragonflight (продажи не дотягивают до прошлых аддонов). Компания также ищет альтернативу NetEase для продолжения работы в Китае.

Что касается финансов, то за год чистая выручка Activision Blizzard выросла с $2,16 до 2,33 млрд, а чистые продажи (включают микротранзакции) благодаря успеху Call of Duty: Modern Warfare 2 и Blizzard подскочили с $2,49 до 3,57 млрд.

Все три подразделения компании — Activision, Blizzard и King — закончили четвёртый квартал 2022 года с рекордными показателями. Ежемесячное число активных пользователей за три месяца выросло с 368 до 389 млн.