Видеокарты GeForce RTX 4070 получат новые разъёмы питания 12VHPWR или старые 8-pin

Японский инсайдер @momomo_us поделился изображениями четырёх будущих версий видеокарты GeForce RTX 4070 в исполнении компании Gigabyte. Они будут оснащаться не только новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR, но также и стандартным 8-pin разъёмом.

Производитель планирует выпустить GeForce RTX 4070 в исполнениях Eagle, WindForce, Gaming и Aero. В частности, первые две получат по одному обычному 8-контактному разъёму. Все новинки будут представлены на следующей неделе.

Данная утечка также формально подтверждает более ранние слухи о том, что NVIDIA будет выпускать GeForce RTX 4070 с разными показателями TDP. Для эталонной версии будет заявляться энергопотребление 200 Вт. Карты от партнёров в нерефересном исполнении будут обладать энергопотреблением около 225 Вт.

Что касается дизайна будущих версий видеокарты GeForce RTX 4070 от Gigabyte, то все они будут использовать массивные трёхслотовые системы охлаждения с тремя вентиляторами.

По последним данным, модель GeForce RTX 4070 будет представлена 12 апреля. Днём позже она поступит в продажу. Рекомендованная стоимость карты составит $599.