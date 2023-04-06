Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Видеокарты GeForce RTX 4070 получат новы...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видеокарты GeForce RTX 4070 получат новые разъёмы питания 12VHPWR или старые 8-pin

Японский инсайдер @momomo_us поделился изображениями четырёх будущих версий видеокарты GeForce RTX 4070 в исполнении компании Gigabyte. Они будут оснащаться не только новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR, но также и стандартным 8-pin разъёмом.

Источник изображения: Twitter / @momomo_us

Источник изображения: Twitter / @momomo_us

Производитель планирует выпустить GeForce RTX 4070 в исполнениях Eagle, WindForce, Gaming и Aero. В частности, первые две получат по одному обычному 8-контактному разъёму. Все новинки будут представлены на следующей неделе.

Данная утечка также формально подтверждает более ранние слухи о том, что NVIDIA будет выпускать GeForce RTX 4070 с разными показателями TDP. Для эталонной версии будет заявляться энергопотребление 200 Вт. Карты от партнёров в нерефересном исполнении будут обладать энергопотреблением около 225 Вт.

Что касается дизайна будущих версий видеокарты GeForce RTX 4070 от Gigabyte, то все они будут использовать массивные трёхслотовые системы охлаждения с тремя вентиляторами.

По последним данным, модель GeForce RTX 4070 будет представлена 12 апреля. Днём позже она поступит в продажу. Рекомендованная стоимость карты составит $599.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Характеристики GeForce RTX 4070 подтвердились: число CUDA-ядер, как у RTX 3070, а шина памяти — уже
Видеокарты GeForce RTX 4070 Gaming X Trio OC и Ventus 3X от MSI показались на изображениях
NVIDIA случайно подтвердила существование настольной GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 действительно выйдет в версиях с одним 8-контактным разъёмом питания
GeForce RTX 4070 и RTX 4060 получат обычные 8-pin разъёмы питания вместо нового 12VHPWR
Gigabyte подтвердила существование GeForce RTX 4070 и RTX 4060 и объём их памяти
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4070, видеокарта, утечка
geforce rtx 4070, видеокарта, утечка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22