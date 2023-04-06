Условно-бесплатный шутер «Калибр» выйдет в Steam на следующей неделе — игроков ждёт особое событие

Разработчики из 1С Game Studios объявили дату выхода в сервисе цифровой дистрибуции Steam своего условно-бесплатного многопользовательского тактического командного шутера от третьего лица «Калибр».

О том, что «Калибр» взял курс на цифровой магазин Valve, 1С Game Studios объявила ещё две недели назад. Релиз ожидался на протяжении второго квартала текущего года, то есть в период с апреля по июнь.

Как стало известно, в долгий ящик дело разработчики решили не откладывать, поэтому «Калибр» выйдет в Steam уже 12 апреля, то есть в следующую среду. Добавить игру в список желаемого можно на её странице.

Пользователи смогут привязать свой аккаунт «Калибра» к учётной записи Steam. Разработчики обещают, что весь прогресс и предметы при сопряжении сохранятся, а версии игры с сайта и в сервисе Valve отличаться не будут.

Как объясняют в 1С Game Studios, связать аккаунты «Калибра» и Steam стоит хотя бы для того, чтобы использовать преимущества платформы Valve — получать достижения, участвовать в обсуждениях, видеть количество наигранных часов и так далее.

Вместе с выходом «Калибр» в Steam стартует специальное событие «Добро пожаловать в Steam», которое продлится до 19 апреля и позволит заработать 3200 монет. Необходимо лишь заходить в игру через Steam и каждый день выполнять задание.

Пока «Калибр» доступна на ПК только через официальный сайт — с октября 2019 года в России идёт открытое бета-тестирование. Вчера, 5 апреля, для игры вышло обновление 0.20.0, список изменений в котором можно посмотреть здесь.