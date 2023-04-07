Квартальная прибыль Samsung упала до минимального уровня с 2009 года, компания готова снижать объёмы выпуска памяти

Именно масштабы бизнеса Samsung Electronics, которые делают компанию крупнейшим производителем памяти, долгое время позволяли ей сохранять объёмы выпуска продукции и уровень капитальных затрат в условиях кризиса в отрасли. И всё же, по итогам первого квартала прибыль южнокорейского гиганта сократилась на 96 % до $450 млн, что соответствует минимальному с 2009 года уровню.

Выручка при этом упала на 19 % до $47,7 млрд, а подробный квартальный отчёт компания опубликует до конца этого месяца. Уже сейчас имеющейся информации было достаточно для принятия руководством решения о значительном сокращении объёмов производства памяти. Многие конкуренты сделали это раньше, но Samsung держалась до последнего. Цены на микросхемы памяти в первом квартале снизились сильнее, чем ожидалось. Четвёртый квартал прошлого года Samsung завершила со складскими запасами продукции, оцениваемыми в $39,6 млрд, но на тот момент не решалась снизить объёмы производства.

По оценкам аналитиков, в минувшем квартале Samsung потеряла на направлении полупроводниковой продукции около $3 млрд в виде убытков, да и контрактный бизнес не должен был демонстрировать прибыль. По прогнозам аналитиков Yuanta Securities, на которые ссылается Bloomberg, в текущем квартале цены на оперативную память опустятся на 10 %. В первом квартале они снизились на 20 %, а в четвёртом — более чем на 30 %. Всё это не могло не оказать негативного влияния на динамику финансовых показателей Samsung.