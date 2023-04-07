В Microsoft Edge появился ИИ-инструмент создания изображений — Bing Image Creator

Компания Microsoft, похоже, решила внедрить ИИ-функции во все доступные ей приложения и сервисы. Совсем недавно появилась новость об интеграции в Microsoft Edge инструмента для создания изображений — Bing Image Creator, уже доступного в веб-версии.

Microsoft выпустила Bing Image Creator ещё в прошлом месяце, он представляет собой модифицированную версию нейросети DALL-E 2, способную создавать изображения по текстовым описаниям. Сервис доступен всем по адресу bing.com/images/create и также его можно активировать из умного чата Bing, но теперь Microsoft добавила возможность создать соответствующую панель и в браузере.

Как сообщается в блоге Microsoft, «функция поможет создать изображения, которые ещё не существуют» — это возможно благодаря использованию новейших моделей DALL-E от партнёра — компании OpenAI. Инструмент появится в боковой панели. Он очень пригодится, если необходимо быстро сформировать изображение для поста в социальной сети или даже презентации PowerPoint.