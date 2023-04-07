Следующий сезон Diablo III станет последним — нового контента больше не будет

Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон (Rod Fergusson) в групповом интервью порталу Wowhead рассказал, что ждёт вышедшую уже почти 11 лет назад Diablo III в свете приближающегося релиза Diablo IV.

По словам Фергюссона, предстоящий 29 сезон Diablo III станет последним с новыми функциями и косметическими предметами. Кроме того, по насыщенности грядущее обновление уступит 28 сезону.

Начиная с 30 сезона, следующие обновления Diablo III будут чередовать контент из предыдущих. Всё потому, что Blizzard Entertainment переключает своё внимание и силы на дальнейшее развитие Diablo IV.

Текущий, 28 сезон Diablo III, «Обряды Санктуария», стартовал 24 февраля и пока не имеет даты окончания. Продолжительность предыдущих сезонов составляла от 52 (второй сезон) до 177 (27 сезон) дней.

Система сезонов дебютировала в Diablo III почти девять лет назад — 29 августа 2014 года первый сезон стартовал в ПК-версии, а в консольных изданиях сезоны появились начиная с десятого, запуск которого состоялся 31 марта 2017-го.

Diablo III дебютировала 15 мая 2012 года на ПК (Battle.net), в сентябре 2013-го добралась до PS3 и Xbox 360, в августе 2014-го — до PS4 и Xbox One, а в ноябре 2018-го — до Nintendo Switch. Аудитория игры за 10 лет превысила 65 млн человек.

Что касается Diablo IV, то новейшая часть серии ролевых экшенов выйдет 6 июня на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, но не в России и Белоруссии. Покупатели премиального издания смогут начать играть со 2 июня.